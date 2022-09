Tabellenführer: Union lässt alle staunen und verführt zu kecken Rechnungen

Die Eisernen sind erstmals Erster in der Bundesliga. Das gibt Anlass für einen Blick in die Historie und einen Griff zum Taschenrechner.

Das historische Debüt des 1. FC Union Berlin als Tabellenführer der Fußball-Bundesliga gibt Anlass, sich mal wieder mit der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse auseinanderzusetzen. Zumindest mit den vergangenen 27 Spielzeiten, nachdem der Deutsche Fußball-Bund zur Saison 1995/96 die Drei-Punkte-Regel eingeführt hatte. Also mal gucken, wo die Mannschaften, die nach sechs Runden die Tabelle anführten, am Ende der jeweiligen Saison so gelandet sind ...

Und siehe da: Letztlich gibt es nur ein paar wenige Mannschaften, die sich nach einem klasse Start im weiteren Verlauf der Spielzeit noch irgendwo im Mittelfeld oder dahinter verloren haben. Vielmehr war es so, dass der Primus vom sechsten Spieltag zwölfmal auch als Meister aus der Konkurrenz hervorging. Wobei natürlich der FC Bayern auch dahingehend die Nummer eins ist. Und noch eine Entdeckung: Die Saison 2006/07 war bei dieser fixen Recherche die auffälligste, mit einem späteren Meister, dem VfB Stuttgart, der nach sechs Partien schon zweimal verloren hatte und folglich nur auf Platz zwölf zu finden war, während Hertha BSC (tja, man glaubt es kaum) zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle ganz, ganz oben stand. Die Blau-Weißen, nur der Vollständigkeit halber, landeten im Endklassement auf Rang zehn.

Fischer hat die Qual der Wahl

Es spricht also schon mal das schlichte Datenmaterial dafür, dass die Eisernen infolge des famosen Saisonstarts mit 14 Punkten aus sechs Spielen unbeschwerte, womöglich erneut sehr erfolgreiche Monate vor sich haben. Dass sie sich vielleicht sogar für die Champions League qualifizieren. Und das als Deutscher Meister? Okay, das geht dann doch zu weit und wäre noch ein größeres Wunder als jenes, das Leicester City in der Premier-League-Saison 2015/16 vollbrachte.

Und dann ist da ja auch noch der Eindruck, den die Elf von Urs Fischer (man müsste in Anbetracht der Kaderdichte eigentlich die 29 von Urs Fischer schreiben) in den vergangenen Wochen vermittelt hat. Kein anderes Team in der Bundesliga funktioniert so gut wie das der Unioner. Mit einer Achse als Basis einerseits, die von Robin Knoche, Christopher Trimmel, Julian Ryerson, Rani Khedira und Sheraldo Becker gebildet wird, andererseits mit einer langen Reihe an Profis, die im Einsatzfall zuverlässig liefern. So hat Fischer bei der Komposition der nächsten Startformation Woche für Woche die Qual der Wahl, zugleich nie die Sorge, dass der Ausfall einer Stammkraft schwerwiegende Folgen haben könnte.

Beim 1:0 in Köln hütete beispielsweise der 23 Jahre alte Lennart Grill für den angeschlagenen Frederik Rönnow das Tor. Nach einem kleinen Wackler zu Beginn der Partie tat er dies mit einer Selbstverständlichkeit und einer Präsenz, dass man nur staunen konnte und Rönnow und der Trainerstab vor dem anstehenden Europa-League-Spiel bei Sporting Braga (Donnerstag, 21 Uhr) womöglich noch einmal zusammenkommen, um über die Rollenverteilung unter den Schlussmännern neu zu beratschlagen. Grill, der ehemalige Leverkusener, scheint jedenfalls nicht nur wegen seiner Qualitäten als Mitspieler im Vergleich mit seinem dänischen Konkurrenten der komplettere Keeper zu sein. Fischer lobte: „Die zehn Minuten nach der Pause hatten wir ein paar Probleme, da hatten wir dann aber auch einen guten Torwart. Lennart hat seine Sache wirklich sehr gut gemacht.“

Dickes Lob von Köln-Coach Steffen Baumgart

Auch Andras Schäfer war beim beeindruckenden Auftritt im Rhein-Energie-Stadion wieder mal von Beginn an mit von der Partie. Als Fleißarbeiter im Mittelfeld an der Seite von Rani Khedira und an der Seite von Christopher Trimmel, der sich dank des machtplangetreuen Auftritts des Ungarn über die rechte Seite immer wieder den Weg nach vorne suchen konnte. Dass Morten Thorsby, der auf dieser Achter-Position beispielsweise beim 1:1 gegen die Bayern ein herausragendes Spiel gemacht hatte, wegen einer Erkrankung gegen den Effzeh nicht einsatzfähig war – nun, das war letztlich kein Problem.

In seiner offenen und ehrlichen Art und ohne den Verdacht zu erwecken, dass er als ehemaliger Unioner in seinem Urteil etwas befangen sein könnte, kam Steffen Baumgart, der Trainer der Kölner, zu einem vielsagenden Schluss: „Ich habe lange keine Mannschaft hier so gut spielen sehen wie Union in den ersten 30 Minuten. Der Plan, den wir hatten, ist nicht aufgegangen. Das hat damit zu tun, dass Union es sehr gut gemacht hat und wir keine Antworten hatten. Wir waren nicht gut genug, um einer Mannschaft mit dieser Qualität Paroli zu bieten.“

Über diese Qualität wurde in den vergangenen Wochen schon hinreichend referiert. Insofern darf sie an dieser Stelle schnell mal auf einen einfachen Nenner gebracht werden: sehr sicher stehen, sehr effizient stürmen. Was kein Leichtes ist und deshalb voraussichtlich nicht über eine ganze Saison so gut klappt wie zuletzt. Eine kecke Rechnung sei am Schluss dennoch erlaubt: 14 geteilt durch sechs ist gleich: 2,33. Und 2,33 mal 34 ist gleich: rund 79 Punkte.