Berlin - Gut, dass die Rednerpulte im Presseraum des Stadion An der Alten Försterei aus Holz sind. So kann man nicht nur gut hinter ihnen stehen, sondern auch mal darauf klopfen, damit einen das Glück in der nahen Zukunft nicht verlässt. Urs Fischer jedenfalls machte am Donnerstag von beiden Funktionen Gebrauch, stand wie immer sattelfest hinter seinem Pult, um wie gewohnt jede Frage in der Journalistenrunde vor dem Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg mal etwas offener, mal etwas reservierter zu beantworten.

Keine Verletzten beim 1. FC Union Berlin