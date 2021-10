Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern mit 2:5 (1:3) verloren. So nüchtern kann man diesen Fußballnachmittag im Stadion An der Alten Försterei auf den Punkt bringen, und doch ist dies unangebracht, weil die Eisernen nach einer ersten Hälfte, in der die Münchner die nach dem 0:5 im Pokal bei Borussia Mönchengladbach erwartete Reaktion zeigten, eine famose Leistung auf den Platz brachten. Ja, die Elf von Urs Fischer zeigte sich vor 16.509 Zuschauern trotz eines 0:3-Rückstandes unbeeindruckt, spielte sich in dem zweiten Spielabschnitt gar in einen Rausch. Ein Rausch, der nicht zum Happy End führen sollte, aber keineswegs einen Kater nach sich ziehen wird. Union, das hat die Auseinandersetzung mit dem Rekordmeister gezeigt, ist tatsächlich ein Spitzenteam.

Urs Fischer ist bei der Besetzung seiner Startelf immer für eine Überraschung gut. Dieses Mal verblüffte der Schweizer mit der Nichtberücksichtigung von Marvin Friedrich. Der 25-Jährige, der seit geraumer Zeit zu den besten Abwehrspielern der Liga zählt, war nach seiner Gelb-Rot-Sperre ja wohl selbst davon ausgegangen, dass er gegen den Branchenprimus von Beginn an ran darf. Aber nein, Friedrich fand sich auf der Ersatzbank wieder, während die Fünfer-Abwehrkette von Christopher Trimmel, Paul Jaeckel, Robin Knoche, Timo Baumgartl und Niko Gießelmann gebildet wurde.

Lewandowski trifft doppelt

Nun stellt sich die hypothetische Frage, wie die erste Hälfte mit einem Marvin Friedrich wohl verlaufen wäre. Hätten die Bayern dann ebenfalls drei Tore erzielt? Hätte Friedrich keinen Handelfmeter verursacht, wie Jaeckel dies bei einem Schuss von Sané in der 15. Minute tat? Wäre Friedrich seinem Kollegen Knoche zur Hilfe geeilt, sodass sich dieser in der 23. Minute nicht zu einem Foul an der Strafraumgrenze gezwungen gesehen hätte? Tja, egal, Lewandowski jedenfalls verwandelte zunächst den Strafstoß, um dann auch noch den an ihm verursachten Freistoß aus 18 Metern ins Tor zu jagen.

Union-Keeper Andreas Luthe tobte, brüllte, nachdem er bei einem Schuss von Sané aus Nahdistanz auf grandiose Weise das 0:3 verhindert hatte (33.), wild auf seine Vorderleute ein. Wobei er selbst beim 0:2 keine allzu gute Figur gemacht hatte. Stichwort: Torwartecke.

Eine Minute nach seinem Brüller konnte Sané nach Vorarbeit von Thomas Müller aber dann doch ungehindert das 0:3 erzielen. Luthe schwieg. Und für einen Moment wirkten auch seine Kollegen schwer angeschlagen. Aber nur für einen Moment, was für die Nehmerqualitäten dieser Mannschaft spricht. Und weil Gießelmann nach einer feinen Flanke von Genki Haraguchi zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff das 1:3 gelang, gingen die Männer im roten Trikot mit einem gar nicht so schlechten Gefühl in die Kabine.

Max Kruse, der wegen einer am Freitag im Abschlusstraining erlittenen Verletzung passen musste, analysierte in der Halbzeitpause bei Sky nüchtern, dass sein Team mit drei Gegentoren noch ganz gut bedient gewesen wäre, brachte zudem die Hoffnung ein, dass mit der Unterstützung des Publikums vielleicht sogar noch etwas möglich wäre. Und das war es.

Eine Viertelstunde lang drängten die Unioner mit wilder Entschlossenheit auf das 2:3. Taiwo Awoniyi und Sheraldo Becker taten sich dabei hervor, gingen immer wieder ins Tempodribbling, womit die Abwehrreihe der Bayern überhaupt nicht klarkam. Becker hatte in dieser Sturm- und Drangphase schließlich die beste Chance, doch Bayern-Keeper Manuel Neuer parierte seinen Schuss in der 57. Minute glänzend.

Ryerson verkürzt noch mal auf 2:4

Die Münchner taumelten wie schon am Mittwochabend bei der historischen Pokalpleite im Borussen-Park, konnten letztlich von Glück sprechen, dass Kingsley Coman in der 60. Minute bei einem Gegenangriff seine ganze Klasse einbrachte. Ein kurzes Dribbling nach Zuspiel von Müller, ein großartiger Vollspannschuss aus halbrechter Position in den Winkel, 2:4. Und am ausschweifenden Jubel ließ sich ablesen, unter welchem Druck die Bayern inzwischen agierten.

Die Schlusssequenz dieser Partie war einziger Genuss. Da war Tempo drin, da waren faszinierende Zweikämpfe zu beobachten, da kam es hier wie da immer wieder zu Strafraumszenen. In der 64. Minute, also nur vier Minuten nach ihrer Einwechslung, brachten Kevin Behrens und Julian Ryerson das 2:4 zustande, wobei Erstgenannter als Vorlagengeber, Zweitgenannter als Vollender in Erscheinung trat. Müller wiederum nahm seinen Kollegen in der 79. Minute mit einem Schlenzer schließlich die Sorge vor einem weiteren Desaster. Er war ganz außer sich vor Freude, schrie sein Glück ins Rund, so laut, als hätte er gerade einen Treffer im Champions-League-Finale erzielt.

Und nach der wohl schönsten Niederlage in der Geschichte des 1. FC Union? Nun, da feierten die Fans der Eisernen ihre Mannschaft. Minutenlang. Keiner wollte nach Hause gehen, alle wollten bleiben, um den Moment zu genießen.