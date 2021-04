Berlin-Köpenick - Nennt mich Spielverderber, aber ich lege mich fest: Der 1. FC Union wird in der kommenden Saison nicht im Europapokal spielen. Nicht in der fragwürdigen, neuen Conference League und nach dem 0:2 (0:1) bei Borussia Dortmund ganz sicher nicht in der Europa League. Ist das ein Problem? Nein! Denn der eiserne Traum von Europa lebt trotzdem.

Doch der Reihe nach. Ja, ich weiß, dass die Conference League zumindest theoretisch noch drin ist, sofern sich RB Leipzig und der BVB ins DFB-Pokalfinale spielen und Borussia Mönchengladbach weiter so leidenschaftlich patzt, wie beim 2:3 gegen die TSG Hoffenheim. Doch bei all diesen Konjunktiven braucht es nicht einmal die Erwähnung der nicht zu unterschätzenden Freiburger und Stuttgarter, die jeden Punktverlust der Eisernen gierig erwarten, um selbst noch ihre Chancen auf Rang sieben zu wahren, um aufzuzeigen, dass eine tatsächliche Qualifikation der Eisernen für einen internationalen Wettbewerb, den keiner einschätzen kann (und keiner so richtig will?) relativ unwahrscheinlich ist.

Anders hätte sich das natürlich verhalten, wenn die Köpenicker die Dortmunder erneut besiegt hätten. Haben sie aber nicht, auch wenn die Chancen, trotz des relativ deutlichen Ergebnisses, durchaus da gewesen wären. Der Elfmeter, den Marco Reus zum 1:0 verwandelte, war schlichtweg keiner, dazu kam das hartnäckige Pech der Unioner im Abschluss, das in Dortmund wieder zuschlug. Vorwürfe kann Urs Fischer seinem Team dennoch kaum machen. Die Mannschaft steht kompakt, spielt unangenehm und bissig und wirkt auch am 30. Spieltag der Saison keinesfalls entzaubert. Das mutete in der Vorsaison, vor allem nach der Corona-Pause, ganz anders an.

Deshalb bleibe ich dabei, dass der eiserne Traum von Europa lebt, nur eben nicht mehr in dieser Saison. Denn sollte der Kern dieser Mannschaft auch im kommenden Spieljahr für die Köpenicker auflaufen, gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, dass das Team auch in der nächsten Saison regelmäßig gute Leistungen abrufen wird und es dabei mit so ziemlich jedem in der Liga aufnehmen kann. Die wichtigsten Elemente des erfolgreichen Fischer-Fußballs hat die Mannschaft, wie erwähnt, wunderbar verinnerlicht. Dazu hat auch der Schweizer Trainer selbst im vergangenen Sommer bewiesen, dass er die Pause dafür nutzt, sein System und die Herangehensweise seiner Mannschaft an die jeweilige Gegner flexibel zu gestalten und notfalls auch komplett umzustellen. Genau daraus entsteht Erfolg, bekannte Trainer wie Pep Guardiola oder Thomas Tuchel würden das sofort unterschreiben.

Vor allem ist es aber der Geist, den dieses Team ausstrahlt, der mich und sicher auch so manchen Anhänger der Eisernen glauben lässt, dass die Erfolge dieser Saison keine Einmaligkeit waren. In der Dämmerung der Saison 2020/21 ist der 1. FC Union ein gestandener Bundesligist, eine Mannschaft, die Profil hat und die sportlich und menschlich für einen ganz besonderen Fußball steht. Gemeinsam werden sie die Stärken dieses Spieljahres verfeinern, akribisch an den Schwächen arbeiten und sich dann vielleicht wieder selbst überraschen. Bis dahin können sie - können wir! - diese wunderbare Saison einfach ohne Druck noch ein paar Wochen genießen.