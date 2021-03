Berlin - Sie hauen sich manchmal ins Getümmel, als ob es kein Morgen gäbe. Deshalb leben Torhüter im Fußball ab und an gefährlich. Allein das jüngste Beispiel von Andreas Luthe zeigt es. Auch Feldspieler haben Probleme, zumeist mit Muskeln, Bändern, Sehnen und Knochen. Dafür erwischt es einen Schlussmann viel häufiger am Kopf, weil er sich öfter dort aufhält, wo sich gleich 20 andere Beine drängeln und der Keeper unterhalb der Knie der anderen abtaucht. Dort ist es eng und ein Knie ist selten gepolstert. Zwar hat es die Nummer 1 des 1. FC Union beim jüngsten Malheur beim 0:0 in Bielefeld in der Luft und dazu am Mitspieler erwischt, trotzdem und schlimm genug, auch bei ihm ist es (wieder) der Kopf.

Wie es Luthe dabei geht und was ihm hätte blühen können, weiß Loris Karius nur allzu gut. Es ist oft genug erzählt: Endspiel 2018 in Europas Königsklasse, Gehirnerschütterung, Patzer, Niederlage. Die Schmerzen am Kopf sind längst verklungen, die Schmerzen im Kopf, das heißt in der Seele, bleiben auf immer.

Geht es um Torhüter, komme ich, da kann ich mir noch so viel Mühe geben, an Jürgen Croy nicht vorbei. Nur: Croy, dieser elegante Flieger, und Verletzungen? Und ob! Gleich zweimal musste er mit gebrochenem Jochbein lange Zeit pausieren, sonst wäre er, bei deutlich weniger Länderspielen im Jahr als heute der Ritterschlag schlechthin, vor dem Italiener Dino Zoff der erste Schlussmann weltweit gewesen, der es auf 100 Länderspiele gebracht hätte.

Der Helm war das Markenzeichen von Petr Cech

Einer, den es viel schlimmer getroffen hat als Luthe, Karius und damals Croy, ist Petr Cech. An alle Titel, die der Goalie vor allem mit dem FC Chelsea gewonnen hat, können sich wohl nur Hardcore-Fans komplett erinnern, an den maßgeschneiderten 80 Gramm leichten Helm, der in fast anderthalb Jahrzehnten zum Markenzeichen des 117-maligen tschechischen Nationalspielers geworden ist, dafür die allermeisten. Passiert ist es so: Der 1,96-Meter-Riese, ein Jahr zuvor zum Welttorhüter des Jahres gewählt, prallt 2006 im Spiel gegen den FC Reading mit dem Kopf ans Knie von Gegenspieler Stephen Hunt. Ganze 16 Sekunden sind erst vorbei, noch weniger als bei Luthes Verletzung jetzt auf der Alm. Schiedsrichter Mike Riley erkennt die Schwere der Verletzung nicht und lässt die Ärzte nicht aufs Feld. Auf allen vieren kriecht der Torhüter runter – Schädelbasisbruch, Lebensgefahr, Notoperation, Koma. Dass Cech nach drei Monaten zurückkehrt und nichts von seiner Klasse eingebüßt hat, grenzt an ein Wunder.

Kommt man den Briten mit der Verletzung eines Torhüters, dann verehren sie einen, dem sie zehn Jahre zuvor noch die Pest an den Hals gewünscht haben, weil der Zweite Weltkrieg, als das FA-Cup-Finale 1956 stattfand, erst elf Jahre vorüber und ihr jetziger Held ein Deutscher und damit ein Feind war: Bert Trautmann. In diesem Finale, das Trautmann mit Manchester City 3:1 gegen Birmingham City gewann, brach er sich das Genick, spielte aber weiter und brillierte mit einigen spektakulären Paraden. Sein unglaubliches Glück ist, dass von fünf verschobenen Wirbeln einer gebrochen war und sich mit einem benachbarten derart verkeilt hatte, dass genau das ihn vor dem sicheren Tod bewahrte.

Alex Stepney renkte sich beim Brüllen den Kiefer aus

Auch die letzte Episode geht gut aus, und zwar so gut, dass sie ohne Schenkelklopfer kaum auskommt. Wieder ist es ein Keeper aus Manchester, nur diesmal United-Schlussmann Alex Stepney. Der treibt seine Vorderleute derart an, dass er sich beim Brüllen den Kiefer ausrenkt. Dumm nur, dass United keinen Ersatztorwart dabeihat, weil Stepney nie verletzt und eine Institution ist, und deshalb ein Feldspieler in den Kasten muss. Der Mittelfeldmann brüllt viel weniger, ist sonst aber ganz Stepney und lässt keinen Ball durch!

Für Andreas Luthe ist es trotz aller Schmerzen glimpflich ausgegangen. Für die Partie am Sonnabend gegen Köln und die folgenden neun Spiele dieser Saison heißt es nun: Achtung im Getümmel und – Kopf hoch!