Der nächste Abgang beim 1. FC Union Berlin: Grill geht in die Zweite Liga

An Platzhirsch Frederik Rönnow war für Lennart Grill einfach kein Vorbeikommen. Der Ersatztorhüter des 1. FC Union Berlin, den die Eisernen erst im März fest verpflichtet hatten, schließt sich auf Leihbasis dem Zweitligisten VfL Osnabrück an.

Dort hofft der 24-Jährige auf mehr Einsatzzeiten, nachdem er die vergangene Spielzeit überwiegend von der Ersatzbank aus verfolgt hatte. Wenn er mal spielen durfte, machte er oft nicht den sichersten Eindruck. Bei seiner bislang letzten Partie, dem Pokal-Aus Anfang April bei Eintracht Frankfurt (0:2), verschuldete er den zweiten Gegentreffer durch Randal Kolo Muani. Trainer Urs Fischer setzte vier Tage später beim Liga-Spiel in Dortmund dann wieder den aus einer Verletzung zurückgekehrten Rönnow.

„Lennart hat in Osnabrück die Möglichkeit, Spielpraxis zu sammeln und sich dort zu zeigen. Wir werden seine Entwicklung beobachten und wünschen ihm für das Jahr viel Erfolg“, wird Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Grill galt in seiner Zeit beim 1. FC Kaiserslautern und in den U-Nationalmannschaften des DFB als großes Talent.

„Ich freue mich, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Mein Ziel ist es, möglichst viel Spielzeit in der 2. Bundesliga zu sammeln und dem Team ein sicherer Rückhalt zu sein. Jetzt lerne ich erstmal meine neue Teamkollegen kennen, dafür bietet sich die Zeit im Trainingslager perfekt an“, erklärt Lennart Grill, der beim Zweitliga-Aufsteiger, der sich aktuell in Ankum (Niedersachsen) auf die neue Saison vorbereitet, in Konkurrenz zu Stammtorhüter Philipp Kühn tritt.

Wir leihen Lennart Grill vom @fcunion aus. Der 24-jährige Torhüter nimmt in diesem Moment bereits an der ersten Trainingseinheit teil. 👉 https://t.co/21NPpnCkUx #vfl1899 pic.twitter.com/Bl62fAXiKQ — VfL Osnabrück (@VfL_1899) July 10, 2023

Beim 1. FC Union Berlin stehen neben Rönnow mit Jakob Busk und Yannic Stein zwei weitere Torhüter unter Vertrag. Nicht ausgeschlossen allerdings, dass die Köpenicker noch einen erfahrenen Schlussmann als neue Nummer zwei verpflichten.