1. FC Union Berlin: Die Einzelkritik – Nur ein Profi überzeugt gegen Hoffenheim

Herausragend



Kein Unioner.



Gut zu Fuß



David Fofana (ab 46.): Auch wenn ihm nicht alles gelang, der junge Angreifer machte ordentlich Wirbel nach seiner Einwechslung. Die Ansätze waren gut, aber der Leihgabe des FC Chelsea fehlte der letzte Punch. Vielleicht hätte seine Frische dem Team von Beginn an gut getan.

Mit Eifer dabei



Frederik Rönnow: Den ersten Warnschuss von Beier hielt der Däne noch, bei den Gegentreffern von Kramaric (Foulelfmeter) und Beier war er dann aber chancenlos.



Danilho Doekhi: Drei Minuten vor dem Pausenpfiff offenbarte sich die ganze Hilflosigkeit des Niederländers, der von Beier auf engstem Raum ausgetanzt wurde. Den schnellen Angreifer der Gäste konnte er dann nur mit einem Foul stoppen- glücklicherweise Zentimeter vor dem Strafraum, nachdem Schiedsrichter Deniz Aytekin schon zum zweiten Mal auf den Punkt gezeigt hatte. Besserte sich nach dem Seitenwechsel.



Josip Juranovic: Der Kroate mühte sich auf seiner Seite, probierte immer wieder Angriffe zu initiieren. Aber auch ihm merkte man das kräftezehrende Spiel in Madrid an.



Benedict Hollerbach (ab 69.): Belebendes Element in der Schlussphase. Beschäftigte den Gegner mit seiner Geschwindigkeit, seine Hereingaben fanden zweimal keinen Abnehmer.

Luft nach oben



Leonardo Bonucci (bis 80.): Der Italiener, im Bernabéu noch Unions bester Feldspieler, verursachte mit ungeschicktem Trikot-Zupfer den Strafstoß, der zum ersten Gegentreffer führte. Auch beim zweiten Gegentor nicht auf der Höhe. Seine weiten Bälle fanden in der Sturmspitze keinen Abnehmer.



Diogo Leite: Mit einer verunglückten Flanke hätte er fast Hoffenheim-Torhüter Baumann überrascht (11.). Defensiv war auch der Portugiese meist einen Schritt zu spät und viel zu fehlerbehaftet.



Robin Gosens (bis 80.): Bis auf einen misslungenen Fallrückzieher-Versuch kurz vor der Pause praktisch unsichtbar. Über die linke Seite kamen offensiv keine Impulse, defensiv war der Flügel vor dem zweiten Gegentreffer komplett verwaist.



Lucas Tousart (bis 75.): Im Mittelfeldzentrum gegen das Hoffenheimer Duo Stach und Prömel meist nur zweiter Sieger. Nach einer Stunde parierte Baumann seinen Volleyschuss stark. Es war die auffälligste Szene des Franzosen.



Janik Haberer: Nach seiner Sperre im internationalen Wettbewerb durfte der Ex-Freiburger diesmal für Aissa Laidouni an. Hätte frischer und flinker auf den Beinen als seine Kollegen sein müssen, doch davon war nichts zu sehen. Seinen Pässen und Hereingaben fehlte die Präzision.



Sheraldo Becker (bis 69.): Weil Behrens kaum einmal einen Ball kontrolliert ablegen konnte, hing auch Becker arg in der Luft. Seine Schnelligkeitsvorteile gegenüber der Hoffenheimer Defensive wurden in fast keiner Szene sichtbar. Gab sich keine Mühe, die Wut über seine Auswechslung zu verbergen.



Kevin Behrens: Hatte es im Sturmzentrum immer wieder mit Hoffenheim-Abwehrkante Brooks zu tun. Unions bester Torschütze verlor die meisten Duelle, auch in der Luft. Also dort, wo er normalerweise seine Stärken hat. Hätte nach Zufallsaktion trotzdem fast das 1:2 erzielt (59.).



Brenden Aaronson (bis 46.): Rutschte kurzfristig für den verletzten Alex Král in die Startelf, konnte sich aber für weitere Einsätze nicht bewerben. Bezeichnend, wie er nach 19 Minuten aus zentraler Position zum Schuss kam, den Ball aber weit am Tor vorbeisetzte.

Unterdurchschnittlich



Zu spät gekommen



Aissa Laidouni (ab 75.), Mikkel Kaufmann und Jérome Roussillon (beide ab 80.).