1. FC Union Berlin: Das war viel zu wenig! Die Einzelkritik zum Pokal-Aus in Stuttgart

Herausragend



Kein Unioner.



Gut zu Fuß



Mit Eifer dabei



Aissa Laidouni: Im zentralen Mittelfeld war er der einzige Spieler der Gäste, der hin und wieder einmal so etwas wie Struktur in die Angriffsbemühungen brachte. Pech, dass sein Kracher aus der Ferne nur an der Latte und nicht im Tor landete (28.). Seine Vorstellung war einer der wenigen Lichtblicke.



Frederik Rönnow: Rutschte erst kurzfristig in die Anfangsformation, weil sich Alexander Schwolow beim Aufwärmen verletzte. Vor dem Gegentor parierte er noch stark gegen Jamie Leweling, musste dann tatenlos zusehen, wie Deniz Undav den Ball über die Linie wuchtete. Verhinderte acht Minuten nach der Pause mit starkem Reflex erneut gegen Leweling die frühe Vorentscheidung.

Luft nach oben



Benedict Hollerbach (bis 80.): Zum ersten Mal bekam der Zugang des SV Wehen Wiesbaden das Vertrauen von Beginn an. Bei seinem Startelf-Debüt bemüht, Eindruck zu hinterlassen. War aktiv, wuselig, aber ist gegen einen Bundesligisten (noch) nicht weit genug in seiner Entwicklung. Er wird noch eine Weile brauchen, sich an dieses Niveau zu gewöhnen.



Diogo Leite: Licht und Schatten beim Portugiesen. Beim Pfostenschuss von Undav sah er in der Entstehung nicht gut aus (33.), war dafür aber auch immer mal wieder letzte Instanz, wenn es darum ging eine Flanke oder ein Zuspiel der Hausherren zu beseitigen.



Robin Knoche: Fast schon tragisch, dass er im Prinzip ein anständiges Spiel machte, deutlich verbessert im Vergleich zur Partie in Bremen, und beim Gegentor dann doch einen Schritt zu spät kam.



Alex Král: Gemeinsam mit Laidouni versuchte er im Zentrum Löcher zu stopfen, das gelang meist ordentlich. Köpfte vorne nach einer Trimmel-Ecke drüber (37.) und dürfte sich unabhängig von seiner Leistung sicher sein, in den nächsten Partien ebenfalls zu beginnen. Positions-Konkurrent Rani Khedira fehlt drei Bundesliga-Spiele rotgesperrt.



Christopher Trimmel (bis 80.): Der Kapitän ist nicht in Form. War auf der rechten Seite mit Gegenspieler Führich teilweise überfordert und lief auch beim ersten Gegentor, das über seine Seite entstand, nur hinterher. Den ersten Eckball nach einer halben Stunde schoss er ins Toraus. Passte in den Gesamteindruck.



Jérome Roussillon: Stand erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Startelf. Seine linke Seite hatte er gegen Union-Leihgabe Leweling nicht gut im Griff, beim ersten Gegentreffer sprang er aber unter dem Ball durch und war Teil der Fehlerkette.



Sheraldo Becker: War im Dreier-Angriff keine Bereicherung über die linke Seite. Seine Dribbling-Ansätze blieben halbherzig, eine Torchance hatte er auch nicht. Für einen Mann seiner Qualität war das einfach zu wenig.



Mikkel Kaufmann (ab 59.): Ihm kann man die fehlende Spielpraxis mit viel Wohlwollen als Entschuldigung für diesen farblosen Auftritt durchgehen lassen. Brachte nach seiner Einwechslung nicht den gewünschten Schwung.

Unterdurchschnittlich



Kevin Volland (bis 72.): Seine Verpflichtung im Sommer war sicher eine charmante Idee. Ein feiner Fußballer, wenn man ihm den Platz lässt. Wenn man ihm den Platz nicht lässt, wirkt er fast ausnahmslos langsamer als seine Gegenspieler. Im Kopf – und in den Beinen. Fast ein wenig verwunderlich, dass er 72 Minuten spielen durfte.



Kevin Behrens (bis 59.): Ein Schatten seiner selbst und wohl der Union-Profi, dem man das fehlende Selbstvertrauen am meisten anmerkt. Strahlte keine Torgefahr aus und brachte einfache Anspiele nicht an den Mitspieler. Wüsste man es nicht viel besser, könnte man zu der Erkenntnis kommen, dass er auf diesem Niveau an seine Grenzen stößt.



Zu spät gekommen



Brenden Aaronson (ab 72.), Robin Gosens und Lucas Tousart (beide ab 80.).