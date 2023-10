Nach der Niederlage in Stuttgart (0:1) und dem damit verbundenen Ausscheiden im DFB-Pokal, stellten sich Robin Knoche und Christopher Trimmel den Fragen der Medienvertreter. Die beiden Trainer analysierten die Begegnung auf der Pressekonferenz.



Robin Knoche: Ich habe unser Spiel heute besser gesehen, als das vom vergangenen Wochenende. Es ist brutal enttäuschend, weil man der Mannschaft nicht viel vorwerfen kann. Wir haben gefightet, waren bis zur letzten Minute drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, auch wenn die großen Chancen gefehlt haben. Dafür haben wir aus einer kompakten Grundordnung agiert und bis auf den Pfostenschuss nichts zugelassen. Dass wir das Gegentor vor der Halbzeit kassieren, war einfach dumm und unnötig. Es ist brutal, aber was hilft es uns denn, jetzt aufzugeben?

Christopher Trimmel: Wir haben die letzten Wochen damit verbracht, die Mentalität in die Mannschaft zu bringen, die man im Abstiegskampf braucht. Ich glaube, dass muss jeder akzeptieren und in seinen Kopf bekommen und ich glaube auch, dass das angekommen ist. Über 90 Minuten war das heute von unserer Seite in Ordnung und das wollen wir jetzt immer sehen. Nicht über 20 oder 30 Minuten, sondern immer. Wir mussten in den letzten fünf Jahren immer die Frage beantworten, warum wir so erfolgreich sind. Die Antwort war, dass jeder Einzelne im Verein sein Bestes gegeben hat und genauso ist es jetzt. Nicht der Trainer hat Schuld, kein einzelner Spieler hat Schuld – wir müssen alle zusammen alles geben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Ich glaube, dass wir über 90 Minuten ein ausgeglichenes Spiel gesehen haben. Die Mannschaft kam mit dem neuen System sehr gut zurecht, dadurch hatten wir den Zugriff, den wir im Vergleich zum Heimspiel vor zehn Tagen unbedingt hinbekommen wollten. Die Mannschaft war gut in der Partie, beide Seiten hatten Chancen. Am Ende entscheidet eine Aktion das Spiel, in der wir uns einfach nicht gut anstellen, obwohl wir eigentlich wissen, wie wir uns bei einem langen Ball des Gegners zu verhalten haben. Es darf einem nicht passieren, 30 Sekunden vor der Halbzeit in einen Konter zu laufen.



Sebastian Hoeneß (auf der Pressekonferenz): Ich habe unsere erste Halbzeit gut gesehen. Die Umstellung auf Viererkette bei Union kam unerwartet, trotzdem sind wir gut damit umgegangen. Union war kompakt, hat leidenschaftlich verteidigt, wir aber hatten neben dem Tor noch zwei oder drei weitere gute Situationen vor dem gegnerischen Tor. Wir haben den Lattenschuss von Union überstanden und ansonsten nicht allzu viel zugelassen. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr präzise in unserem Spiel, so wurde es aus unserer Sicht mehr und mehr ein Fight, in dem es einfach nur darum ging, eine Runde weiterzukommen.