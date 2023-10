Es ist nicht so, dass man Urs Fischer und dem 1. FC Union Berlin vorwerfen kann, nicht alles zu probieren. In Folge Leistung bei Werder Bremen und der zehnten Niederlage in Folge wurde das Team personell und strukturell umgekrempelt. Allein: Selbst nach einer verbesserten Leistung hält die Negativserie an, haben die Eisernen am Dienstagabend beim VfB Stuttgart das elfte Pflichtspiel in Folge mit 0:1 (0:1) verloren und sind in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.

Unterschiedliche Reaktionen der Fans auf zahlreiche Veränderungen

Als der 1. FC Union Berlin vor dem Anpfiff seine Aufstellung in den sozialen Netzwerken um 17.03 Uhr veröffentlichte, dauerte es nicht lange, bis die ersten Reaktionen der Fans zu lesen waren. Von freudigem Interesse an der Viererkette, die Fischer spielen lassen wollte, bis Verwunderung über vier nominelle Stürmer war alles dabei. Manch Anhänger schrieb aufmunternde Worte, aber es wurde auch die Frage gestellt, ob das Pokalspiel schon der Last Dance des Cheftrainers wäre. Klar war, dass, anders als in der Bundesliga oder der Champions League, eine Niederlage diesmal eine direkte Folge in Form des Knockouts in diesem Wettbewerb haben würde.

Angesprochen auf die insgesamt sechs Wechsel in seiner Startelf gegenüber dem 0:2 bei Werder Bremen sprach Fischer am Sky-Mikrofon von Veränderungen, die sich die neu ins Team gekommenen „Jungs zum einen verdient haben“. Zudem „geht aber es auch ein bisschen um Belastungssteuerung und natürlich auch um das Leistungsprinzip“, so der Trainer im Allgemeinen. Im Speziellen aber hatten zuletzt Spieler wie Robin Gosens oder Leonardo Bonucci nicht überzeugen können. Gerade Gosens, der bis auf die erste Bundesligapartie gegen Mainz, immer in der Startelf gestanden hatte und zudem auch in beiden Nationalmannschaftsfenstern für die deutsche Auswahl zum Einsatz kam, war zuletzt körperlich angeschlagen und wirkte so, als könne er auch mal eine Pause vertragen.

Nicht ganz voll, aber zwischendurch immer wieder hell erleuchtet: der Gästeblock des 1. FC Union Berlin beim Pokalspiel in Stuttgart. City-Press

Dagegen sorgte etwa Benedict Hollerbach nach seiner Einwechslung in Bremen für Belebung und wurde dafür mit seinem Startelfdebüt belohnt. Das sollte eigentlich auch Alexander Schwolow feiern. Der Torwart gehörte um 17.03 Uhr auch noch zu den Spielern, die von den Eisernen als erste Elf präsentiert wurden. Aber: Muskuläre Probleme im Oberschenkel während der Aufwärmung verhinderten seinen gar ersten Pflichtspieleinsatz im Union-Trikot.

So wurden beim Anpfiff aus sechs geplanten fünf tatsächliche Änderungen in der Startformation. Neben dem bereits erwähnten Hollerbach waren Kevin Volland, Jerome Roussillon, Alex Kral und Laissa Laidouni neu auf dem Platz. Allerdings: Sechs der elf Spieler hatten auch schon anderthalb Wochen zuvor beim 0:3 im Heimspiel gegen Stuttgart begonnen, gerade das Sturmduo Behrens/Volland dabei praktisch nicht stattgefunden.

Diesmal also sollte es in einem anderen Korsett, in einem 4-5-1 statt des sonst üblichen 5-3-2 besser werden. Die Viererkette hatten die Eisernen schon in Vorbereitung probiert, um auch mal etwas flexibler zu sein, wie Fischer damals sagte. Nur zur Anwendung hatte er sie bislang noch nicht gebracht. Gegen Stuttgart aber erhoffte sich der Trainer von dieser Veränderung, „dass wir einen besseren Zugriff im Spiel haben werden, gegen und mit dem Ball“. Soweit die Theorie.

In der Praxis sah es das in der Anfangsphase so aus, dass die Eisernen defensiv gut standen, den Stuttgartern in deren Ballbesitzphasen wenig Raum gaben und stabil wirkten. Offensiv rackerte Behrens als einziger echter Stürmer, während dahinter Hollerbach und Becker flexibel spielten, immer mal wieder die Seiten wechselten und selbst für Gefahr sorgten. So gab Hollerbach in der achten Minute zumindest mal ein erstes Schüsschen ab, das zwar ungefährlich rechts am Tor vorbeihoppelte, aber zeigte, dass der aus der 3. Liga verpflichtete Offensivmann die ihm gebotene Chance nutzen wollte. Deutlich knapper war es genau zwanzig Minuten später, als Laidouni mit seinem Fernschuss an der Latte scheiterte.

Deniz Undav schockt den 1. FC Union Berlin kurz vor der Halbzeit

Pech auf der einen, Glück auf der anderen Seite, nachdem Stuttgarts Deniz Undav kurz darauf nur den Pfosten traf (33.). Fast 45 Minuten lang ließ der 15. der Bundesliga beim aktuell Dritten nicht viel zu, zeigte eine insgesamt verbesserte Leistung. Mit der letzten Aktion aber vor der Halbzeit wurde die Viererkette auf der rechten Seite mit einem Pass überspielt, der dann auf eine Flanke folgende Schuss von Jamie Leweling zunächst abgewehrt, den Nachschuss von Undav – und damit das 0:1 – aber konnten drei Unioner nicht verhindern (45.).

Zu einem Wechsel sah sich Urs Fischer ob der ansprechenden Leistung zunächst nicht gezwungen und sah sich in dieser Einschätzung zu Beginn der zweiten Hälfte bestätigt. Gerade Benedict Hollerbach war ein belebendes Element in der Offensive, wenngleich auch bei ihm die letzte Präzision fehlen sollte. Das war also keineswegs gruselig, was der 1. FC Union Berlin da am Halloweenabend auf dem Platz zeigte, allein die Zeit zum Ausgleich und damit dem damit zumindest verbundenem Erreichen der Verlängerung wurde mit zunehmender Spieldauer immer weniger.



Deshalb wurde für die Schlussphase nochmal gewechselt: Die abermals unsichtbar agierenden Behrens und Volland mussten raus, Mikkel Kaufmann und Brenden Aaronson wurden eingewechselt, später kamen in Gosens und Lucas Tousart noch zwei weitere Spieler, die auch beim 0:3 zehn Tage zuvor gespielt hatten. Spielentscheidende Impulse aber blieben auch von ihnen bis zum Schlusspfiff und der elften Niederlage in Folge aus.