1. FC Union Berlin: Schweres Los für die Eisernen in der zweiten Pokalrunde

Der 1. FC Union Berlin muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim VfB Stuttgart antreten, Zweitligist Hertha hat indes mit dem FSV Mainz einen Bundesligisten zu Gast. Shkodran Mustafi, Weltmeister von 2014, loste am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund den momentanen Tabellen-Zweiten als Gegner der Köpenicker aus und bescherte der Elf von Trainer Urs Fischer damit einen schweren Kontrahenten. Hertha ist hingegen Gastgeber für den derzeitigen Bundesliga-Letzten. Die zweite Runde wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen, das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 25. Mai 2024 angesetzt.

Ruhnert spricht von einem schweren Auswärtsspiel

Union war durch einen klaren 4:0-Sieg über den Südwest-Regionalligisten FC Astoria Walldorf in die zweite Runde eingezogen und muss auch in der zweiten Runde nach Süddeutschland reisen. „Mit Stuttgart bekommen wir es mit einem starken Gegner zu tun. Sie haben eine lange und erfolgreiche Tradition im Pokal und sind auch in die laufende Saison stark gestartet. Wir erwarten ein schweres Auswärtsspiel und werden uns – wie immer - sehr gut vorbereiten müssen, um diese Aufgabe erfolgreich zu meistern“, sagte Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Hertha hatte in der ersten Runde mit 5:0 beim Nordost-Regionalligisten Carl Zeiss Jena gewonnen und freut sich jetzt auf den aktuellen Tabellenletzten der Eliteliga. „Mainz ist ein toller Gegner. Wir freuen uns, zu Hause gegen einen Bundesligisten spielen zu dürfen“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai, „sicher kann man auch darüber schmunzeln, dass wir nun unseren Ex-Kapitän Marco Richter im Olympiastadion wiedersehen können.“



Die Paarungen der zweiten Runde im Überblick:



Bundesliga gegen Bundesliga



VfL Wolfsburg - RB Leipzig, VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin, Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim



Bundesliga - Zweite Bundesliga



1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln, SC Freiburg - SC Paderborn, Hertha BSC - FSV Mainz 05



Bundesliga - Dritte Liga



Viktoria Köln - Eintracht Frankfurt, SV Sandhausen - Bayer Leverkusen, 1. FC Saarbrücken - Bayern München



Zweite Bundesliga - Zweite Bundesliga



FC St. Pauli - Schalke 04, 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock, Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg



Zweite Bundesliga - Dritte Liga



Arminia Bielefeld - Hamburger SV, SpVgg Unterhaching - Fortuna Düsseldorf



Zweite Bundesliga - Regionalliga



FC Homburg - SpVgg Greuther Fürth



Die genauen Anstoßzeiten werden in Kürze bekannt gegeben.