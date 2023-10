In der Bundesliga spielt der 1. FC Union Berlin in dieser Saison allem Anschein nach lediglich um den Klassenverbleib. In der Champions League sind die Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale nach drei Niederlagen aus drei Spielen verschwindend gering. Bleibt für die Eisernen vor allem der DFB-Pokal, um positive Schlagzeilen zu schreiben und den Fans endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu bescheren.

Nach dem souveränen Erstrunden-Sieg bei Regionalligist Astoria Walldorf (3:0) stehen die Köpenicker nun allerdings vor einer hohen Hürde. Am Dienstag (18 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bei Ligakonkurrent VfB Stuttgart an, der in der laufenden Spielzeit erst zweimal verloren, dagegen schon sieben Partien gewonnen hat. Auch die Schwaben hatten es in der ersten Runde mit einem Regionalligisten zu tun, siegten bei der TSG Balingen souverän mit 4:0.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das direkte Duell soll also nun zur Krisenbewältigung bei Union beitragen. Alle Fans, die den weiten Weg nach Stuttgart nicht auf sich nehmen, können das Pokalspiel live und in voller Länge bei Sky verfolgen. Auf dem Kanal Sky Sport 6 beginnen die Vorberichte um 17.30 Uhr. Wer das Spiel nicht auf dem Fernseher, sondern einem anderen Endgerät verfolgen möchte, kann den Streamingdienst WOW nutzen.



Die um 18 Uhr parallel laufenden Partien zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig, dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 sowie dem Regionalligisten FC Homburg und der SpVgg. Greuther Fürth sind neben dem Spiel des 1. FC Union Berlin Teil der Konferenz, die auf dem Kanal Sky Sport 1 übertragen wird. Auch hier beginnen die Vorberichte schon eine halbe Stunde vor Anpfiff.