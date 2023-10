Die Einzelkritik zum Union-Einbruch: Ein Profi enttäuscht im Besonderen

Der 1. FC Union Berlin ist im Tabellenkeller der Bundesliga angekommen. Bei Borussia Dortmund setzt es eine 2:4-Pleite, auch, weil wieder mal fast alle Spieler unter Normalform agieren.

Herausragend



Kein Unioner.

Gut zu Fuß



Sheraldo Becker (bis 68.): Mats Hummels hatte seine liebe Mühe und Not mit dem Doppel-Torschützen vom Dienstag. Becker war agil und vor allem pfeilschnell, holte so den Strafstoß gegen den Routinier heraus. In der 43. Minute scheiterte der Niederländer nach erneutem Sololauf aus spitzem Winkel an Kobel. Nach 65 Minuten hätte Brenden Aaronson seine Vorarbeit zwingend zum 3:3 verwerten müssen.

Mit Eifer dabei



Christopher Trimmel (bis 68.): Der Kapitän kehrte zurück in die Startelf und bereitete direkt den Ausgleich vor. Defensiv hatte er vor der Pause immer mal wieder Probleme mit dem deutlich schnelleren Bynoe-Gittens, löste das aber mit seiner Erfahrung und der Hilfe seiner Kollegen über weite Strecken anständig. Von Beginn der zweiten Halbzeit bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute dann auch mit Leistungsabfall.

Alex Král (bis 20.): Der Ex-Schalker begann engagiert und erzielte nach 16 Minuten sein vermeintlich erstes Tor im Trikot der Eisernen. Nach fast vier Minuten Überprüfung durch den Video-Assistenten wurde der Treffer des Ex-Schalkers zurückgenommen. Da saß der Tscheche, von Urs Fischer verletzungsbedingt ausgewechselt, aber schon auf der Bank.



Danilho Doekhi: Der Niederländer wehrte sich in der Abwehr nach Kräften, spielte mehrere gute tiefe Bälle auf Becker, aber bei vier Gegentoren und weiteren Dortmunder Chancen kann man auch bei ihm zu keiner positiveren Einschätzung kommen.

Aissa Laidouni (bis 55.): Der Tunesier hatte sich seine Nominierung für die Startelf durch einen engagierten Joker-Auftritt in der Champions League gegen Braga verdient. Lief immer wieder Räume zu und war im zentralen Mittelfeld gegen Nmecha und Can für Union omnipräsent.

Robin Gosens: Nach fünf Minuten machte der Linksaußen das erste Mal auf sich aufmerksam, als er einen Volleyschuss über das Tor der Gastgeber donnerte. Kurz darauf zielsicherer mit seinem Kopfball, der abgefälscht ins Tor trudelte. Zunächst formverbessert im Vergleich zu den vergangenen Auftritten, tauchte er im Verlauf der Partie immer mehr ab. Fälschte den Schuss von Ryerson zum Endstand unhaltbar ab.

Kevin Behrens (bis 68.): Erstmals für die Nationalmannschaft nominiert, war der Stürmer auffälliger als in den letzten Wochen. Traf früh die Latte, auch wenn der Treffer wegen Abseitsposition nicht gezählt hätte, verwickelte danach Schlotterbeck mit robustem Einsatz immer wieder in Zweikämpfe. Sein sagenhafter Aufstieg könnte am kommenden Wochenende tatsächlich in seinem ersten Einsatz für die DFB-Elf gipfeln. Irre …



David Fofana (ab 68.): Der Stürmer war direkt ein belebendes Element nach seiner Einwechslung. Zwei, drei gefährliche Situationen kreierte er, allerdings ohne entscheidende Durchschlagskraft.

Luft nach oben



Frederik Rönnow: In der Entstehung vor dem Dortmunder Führungstreffer spielte der Däne den entscheidenden Fehlpass. Auch sonst mit merkwürdigen Unsicherheiten in der ersten Halbzeit. Nach der Pause beim 2:2 durch Schlotterbeck überrascht, beim 3:2 von Brandt von seinen Vorderleuten im Stich gelassen.



Leonardo Bonucci: Das Gesicht der Krise. Seit der Italiener Anfang September zur Mannschaft gestoßen ist, haben die Eisernen jedes Pflichtspiel verloren. Bonucci wirkt nicht spritzig und ist derzeit kein Faktor für Stabilität. Erzielte per Strafstoß immerhin sein erstes Bundesliga-Tor.

Diogo Leite: Der Portugiese ist weit weg von seiner Bestform, an der er zuletzt Anfang des Jahres gekratzt hat. Ging in der zweiten Halbzeit im Angriffswirbel des BVB mit unter und verursachte vor dem ersten Gegentor komplett unnötig den Eckball, den Füllkrug veredelte.



Janik Haberer: Erneut ein kaum merklicher Auftritt des Mittelfeldspielers. Er versucht viel, aber ein Ertrag ist praktisch nicht erkennbar.



Lucas Tousart (ab 20.): Kam früh für Král in die Partie, konnte dem Mittelfeldzentrum aber keine Stabilität und dem Spiel nach vorne keine Impulse verleihen.

Jérome Roussillon (ab 68.): Kam in einer Phase ins Spiel, als bei Union fast nichts mehr ging. Immerhin stand er mal wieder mehr als nur ein paar Minuten in der Schlussphase auf dem Rasen.



Kevin Volland (ab 68.): Das war zu wenig vom Ex-Nationalspieler. Kam nach seiner Einwechslung nicht mehr in die Nähe des gegnerischen Tores und wirkte seltsam schwerfällig.

Unterdurchschnittlich



Brenden Aaronson (ab 55.): Das war nach seiner Einwechslung nicht bundesligatauglich. Vergab eine hundertprozentige Chance zum möglichen 3:3 und ließ sich mehrfach im Zweikampf wie ein Schuljunge vom Ball trennen. Der US-Amerikaner muss sich schleunigst steigern, sonst könnte sein Engagement bei den Köpenickern ein unglückliches Ende nehmen.



Zu spät gekommen



