Die Einzelkritik zur Union-Niederlage: Vorne Schüchtern, hinten unglücklich

Behrens trifft für Union, aber Dortmund schafft es am Ende doch, drei goldene Punkte zu holen. Die Einzelkritik zum Spiel.

Herausragend

Kein Unioner.

Gut zu Fuß

Kevin Behrens: Hart aber fair. Kämpfte sich immer wieder durch die Dortmunder Abwehr und erzielte nach 61 Minuten den so wichtigen Ausgleich. Den Treffer leitete er im Zusammenspiel mit Becker selbst ein.

Mit Eifer dabei

Frederik Rönnow: In der 43. Minute zeigte er gegen Sebastien Haller seine stärkste Parade und verhinderte das mögliche zweite Dortmunder Tor. An den Gegentreffern schuldlos. Gut, dass er zurück zwischen den Pfosten ist.

Robin Knoche (bis 83.): Klare Leistungssteigerung im Vergleich zum Frankfurt-Spiel. Hatte beim Ausgleich seine Füße mit im Spiel und stand hinten solide.

Sheraldo Becker (bis 74.): Langsam kommt der Top-Stürmer wieder in Form. Harmonierte vor dem Ausgleichstor sehr gut mit Behrens und war auch sonst ständiger Aktivposten.

Danilho Doekhi: Mit Paul Jaeckel und Robin Knoche scheint die Absprache gut zu passen. Blieb 90 Minuten konzentriert, besonders in den Duellen mit Dortmunds Mittelstürmer Sebastien Haller.

Luft nach oben

Morten Thorsby (bis 62.): Gegen Stuttgart und Frankfurt setzte ihn Fischer in der zweiten Hälfte ein, und der Norweger hinterließ einen guten Eindruck. Heute startete er von Beginn, aber überzeugte nicht komplett. Fiel bei einem hitzigen Wortgefecht mit Mats Hummels am meisten auf.

Jamie Leweling (ab 62.): Gegen Eintracht Frankfurt hätte er in weniger als einer Viertelstunde fast ein Tor geschossen. Heute hat er doppelt so viel Zeit, aber nutzt sie dieses Mal nicht aus. Vergaloppierte sich zu oft.

Rani Khedira: In der Mitte öffneten sich zu oft zu große Lücken, die Borussia ausnutzt. Diesmal kein gutes Spiel des Unioners.

Josip Juranovic: Er verlor Guerriero in der 28. Minute aus den AUgen, der ungestört in die Mitte flanken konnte und damit das Tor von Malen vorbereitete. In der 71. Minute schickt er Sheraldo vors Tor, doch der zögert zu lange zögert und zieht nicht ab. Juranovics Flanken sind zu vorhersehbar für Kobel.

Janik Haberer: In der Anfangsphase kommt er gut ins Spiel. Er schließt die Lücken, verteilt ordentliche Bälle im Mittelfeld und wechselt mit Qualität die Seite. Nach dem 1:0 für Borussia verschwindet er jedoch langsam vom Spiel und wird dann eingewechselt.

Unterdurchschnittlich

Niko Gießelmann: Er verliert viel zu oft im Doppelkampf gegen Malen, der Eiserne kommt auch beim ersten Borussia-Tor zu spät. Fischer bringt ihn in der Startelf, er zahlt das Vertrauen aber nicht zurück.

Paul Seguin (ab 62.): Seguin wünscht sich wahrscheinlich, dass er auf die Bank geblieben wäre. In der 79. Minute serviert er unabsichtlich Moukoko den Ball, der für Borussia das 2:1 schießt.

Zu spät gekommen

Sven Michel (ab 74.)

Jordan Siebatcheu (ab. 84.)

Milos Pantovic (ab 84.)