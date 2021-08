Berlin - Der 1. FC Union kann Europapokal. Das hat sich am Donnerstagabend gezeigt, als die Mannschaft von Urs Fischer im Play-off-Hinspiel zur European Conference League beim finnischen Vertreter Kuopion PS einen Klassenunterschied zum Ausdruck brachte. 4:0 (3:0) hieß es nach dem 93-minütigen eisernen Fußballspaß im Olympiastadion zu Helsinki, was im Hinblick auf das Rückspiel am kommenden Donnerstag natürlich eine Vorentscheidung darstellt. Ja, der Bundesligist aus Berlin kann schon mal für die Gruppenphase planen, darf auf namhafte Gegner hoffen. Und das, weil er es sich auf professionelle Art und Weise auch verdient hat.

Union-Fans machen das Spiel zum Heimspiel

Das muss man erst mal fertigbringen, dass man in diesen Tagen ein Auswärtsspiel zum Heimspiel macht. Dass man sich also von der coronabedingten Einschränkung, dass keine Tickets an Gästefans vergeben werden dürfen, nicht beirren lässt und in der Fremde einen kompletten Block füllt. Aber nichts ist unmöglich für die Fans des 1. FC Union, die sich mit ihren via Online erstandenen Eintrittskarten auf die kostspielige Reise in die finnische Hauptstadt machten und in einer Kurve des frisch renovierten Olympiastadions eine rot-weiße Gemeinschaft bildeten. Wobei es den eisernen Anhängern natürlich zum Vorteil gereichte, dass von den Anhängern des finnischen Pokalsiegers so gut wie gar nichts zu hören war.

Lärm machte der eiserne Block jedenfalls von Beginn an, Leuchtfeuer wurden entzündet, was womöglich mal wieder eine kleine Strafe nach sich zieht, aber auch – mal ehrlich – einen Hauch von Europapokal-Atmosphäre ins Rund brachte. Und als Taiwo Awoniyi in der siebten Minuten auch noch den Führungstreffer erzielte, legte die Reisegruppe aus Köpenick noch einen drauf. Wow, zu welchem „Roar“ etwas mehr als 300 Menschen doch fähig sind.

Awoniyi bedankt sich bei Puchacz

Awoniyi bedankte sich derweil bei Timoteusz Puchacz, der nach einem feinen Doppelpass mit Max Kruse über die linke Außenbahn samt Ball sogleich Tempo aufgenommen und im rechten Moment flach vors Tor geflankt hatte. Awoniyi brauchte nur nach das Füßchen hinzuhalten, 1:0. Draußen jubelte Fischer im feinen Zwirn, woran man sich auch erst einmal gewöhnen muss.

Mit Awoniyi, Puchacz, der für Niko Gießelmann in die Startelf gerückt war, und Kruse sind an dieser Stelle bereits die auffälligsten Unioner genannt. Sie ragten heraus, wobei natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Köpenicker an diesem Abend auch als Mannschaft weitaus besser funktionierten als am vergangenen Wochenende beim Ligaauftakt gegen Bayer Leverkusen.

Fischer kann die Kräfte seiner Spieler schonen

Dabei kam ihnen natürlich auch zupass, dass die Finnen doch weniger entgegenzusetzen hatten als vermutet. Beim 2:0 durch Kruse ließen sie sich durch Pässe von Genki Haraguchi und Awoniyi innerhalb von drei Sekunden über sechzig Meter hinweg komplett überspielen. Kruse traf mit einem Rechtsschuss aus halbrechter Position (29.). Beim 3:0 ließen sie sowohl den Vorarbeiter (Kruse) als auch den Torschützen (Awoniyi) einfach gewähren. Hinzu kam, dass Keeper Johannes Kreidl, ein Österreicher, beim Schuss von Awoniyi im Stile eines Kreisliga-Torwarts nach dem Ball hechtete (31.).

Die klare Führung brachte den Unionern die Gelegenheit zu einer 45-minütigen Übungseinheit unter Ernstfall-Bedingungen. Im rechten Moment pressen, im rechten Moment fallen lassen, Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen und so Sachen. Schließlich konnte Fischer auch im Hinblick auf die Bundesligapartie am kommenden Sonntag in Hoffenheim noch ein bisschen Kaderpflege betreiben beziehungsweise die Kräfte einiger Spieler schonen. Nach einer Stunde brachte er Sheraldo Becker für Kruse und Andreas Voglsammer für Awoniyi ins Spiel, zehn Minuten später auch noch Gießelmann für Puchacz und Ingvartsen für Haraguchi.

Die Wechsel führten, wie das nun mal gern der Fall ist, zu einem Bruch im Spiel der Unioner. So musste Fischer drei Minuten vor Schluss mit ansehen, wie KuPS bei zwei Gelegenheiten fast noch zum Anschlusstreffer gekommen wäre. Keeper Andreas Luthe parierte bei der ersten, die Querlatte rettete bei der zweiten. Fischer tobte auch ein bisschen, wurde aber alsbald beruhigt, nämlich durch das 4:0, das Voglsammer nach einem Konter in der Nachspielzeit erzielte.