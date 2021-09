Berlin - Bei der Markteinführung eines neuen Wettbewerbes beziehungsweise Produktes ist die Europäische Fußball-Union (Uefa) unschlagbar. Da wird alles von langer Hand geplant. Da werden keine Kosten gescheut. Da passt alles. Was auch für die in dieser Saison erstmals ausgespielte Europa Conference League gilt, in der bereits am Dienstagabend die ersten Spiele der Gruppenphase ausgetragen wurden. Wegen Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, nämlich die der beiden israelischen Mannschaften, also auch die Begegnung zwischen Maccabi Haifa und Feyenoord Rotterdam, die 0:0 endete und auch in Berlin-Köpenick mit großem Interesse verfolgt wurde. Aber dazu gleich.

Der Siegerpokal? Wirklich wunderschön. 57,5 Zentimeter hoch ist er, elf Kilogramm schwer, aus gebürstetem Messing gefertigt, mit mattem Edelstahl-Effekt versehen, entworfen von der renommierten Design-Firma Pentagram aus London. Wobei die 32 Achsen, die sich von einem massiven Sockel stromlinienförmig nach oben winden, für die 32 Teams der Gruppenphase stehen.