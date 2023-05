Die Gelegenheit für den 1. FC Union Berlin schreit danach, gepackt zu werden

An der Unterstützung der Fans wird es dem 1. FC Union Berlin in den verbleibenden drei Spielen dieser Saison nicht mangeln.

An der Unterstützung der Fans wird es dem 1. FC Union Berlin in den verbleibenden drei Spielen dieser Saison nicht mangeln. Eibner/Imago

Wer – zumindest im fortgeschrittenen Alter – kokettiert nicht gern mit dem einen oder anderen Spruch. Ziemlich gängig und ausgesprochen locker erscheint immer dieser: Ich bereue nicht, was ich getan habe, ich bereue nur, was ich nicht getan habe. Das mag altersweise klingen, hat aber meistens was von Luxusproblemen.

Probleme dieser Art, der 1. FC Union Berlin bekommt es gerade aus erster Hand geliefert, können ganz schön nerven. Im Herbst war der ganz und gar unglaubliche Coup vom Titelgewinn möglich. Nicht wenige, die ganz genau zu wissen glauben, warum der Ball wie springt und warum er hin und wieder flattert, trauten den Eisernen den Meistertitel zu. In Köpenick winkte man lächelnd ab nach dem Motto: Zuviel der Ehre, Euer Ehren.

Nicht mehr die Meisterschaft, aber die Champions League ist möglich

Im Frühjahr und lediglich drei Spieltage vor Saisonende sind die Männer aus der Wuhlheide raus aus dem Kampf um die Schale. Trotzdem ist ihr Problem kaum weniger luxuriös. Es geht um die Champions League, um die erstmalige Teilnahme an Europas Königsklasse. Das ist und bleibt der pure Wahnsinn und noch immer eine ganz große Portion Ehre.

Zugleich droht unmenschliche Spannung, denn es bleibt kitzlig und es bleibt zum Nägel abknabbern. Jeder rund um die Alte Försterei weiß, dass all das, was sich die Mannschaft in 31 Spielen erkämpft und größtenteils erarbeitet hat, bis zuletzt fragil bleibt. Europa ist bereits sicher. Die Frage heißt: Welches Europa? Könnte es, wenn auch vielleicht auf der allerletzten Rille, doch für die Luxusklasse reichen? Das Gute ist: Der 1. FC Union Berlin hat zumindest Platz vier in eigener Hand. Das weniger Gute ist: Der SC Freiburg, am Sonnabend zum So-gut-wie-Endspiel zu Gast in Köpenick, auch.

Jedem zwischen Wald- und Wuhleseite sollte klar sein: Die Gelegenheit schreit danach, gepackt zu werden. Womöglich kommt sie nie wieder mit derart offenen Armen in den Südosten der Stadt. Leverkusen und Wolfsburg, Frankfurt und Mönchengladbach, größere Aspiranten auf den Königswettbewerb werden kaum noch einmal in trauter Einheit so schwächeln wie diesmal. In diese Lücke gilt es zu springen – und zwar jetzt!

Was gibt es nicht für traurige Helden, die einen Augenblick zu lange gezögert haben, einen Wimpernschlag zu spät gekommen sind oder sich nur nicht trauten. Michael Ballack kann davon mehrere Lieder singen. Mit dem FC Bayern hat er hier und mit dem FC Chelsea in England alles abgeräumt, was es abzuräumen gibt. Ging es für ihn aber darum, den Punkt aufs i zu setzen, das zu gewinnen, an dem ein Spieler seiner Kategorie tatsächlich gemessen wird, steht da eine Null: kein Weltmeister, sondern Zweiter; kein Europameister, sondern Vize; kein Champions-League-Sieger, sondern Finalist. So bleibt Ballack, wenn auch auf höchstem Niveau, ein Unvollendeter. Vom legendären Scheitern mit Leverkusen, als Bayer der erstmalige Meistertitel kaum noch zu nehmen war, die Werkself nach der Niederlage im letzten Spiel in Unterhaching dann aber doch zu Vizekusen wurde, ganz zu schweigen.

Der 1. FC Union Berlin hat eine Jahrhundertmöglichkeit

Wie es anders gehen kann, wie ein Team seine einmalige historische Chance nutzt, auch dafür ist der einstige DFB-Capitano ein Beispiel. Kaiserslautern, Spieljahr 1997/98, die Roten Teufel sind gerade wieder in die Bundesliga aufgestiegen – und werden Meister! Einmalig ist das. Passender als für Ballack kann der Spruch mit bereuen oder nicht bereuen nicht sein.

Vor dieser Krux stehen die Eisernen. Sie haben viel abgeräumt. Zumindest für ihre Verhältnisse: Bundesliga-Aufstieg, Platz elf, Platz sieben, Platz fünf, Platz ???; Qualifikation für Europa. Der nächste Schritt wäre die neuerliche Krönung einer rasanten Entwicklung. Vielleicht ist es, das weiß man manchmal erst Generationen später, eine einmalige Chance, eine Jahrhundertgelegenheit. Eine, die zu verpassen jammerschade wäre.

Deshalb, Leute, packt es! Es nicht getan zu haben, könntet ihr im Alter bereuen.