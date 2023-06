Erneut sieht man sich bei Union zu einem Relaunch des Kaders gezwungen. Aber auf welchen Positionen und mit welchen Profis muss und will man sich verstärken?

Einen „aufwendigen Sommer“ habe man vor sich, hat Oliver Ruhnert für sich und sein Team von der Abteilung Scouting & Kaderplanung beim 1. FC Union Berlin prognostiziert. „Viele Dinge“ gebe es zu entscheiden, sagte der Geschäftsführer Sport zudem. Klar, weil man sich mal wieder zu einem tiefgreifenden Relaunch der eisernen Équipe gezwungen sieht.

Stimmt schon: Für eine weitere erfolgreiche Saison in Liga und Pokal braucht es neue Kräfte. Und dann ist da ja noch die Sache mit der Champions League. Nur ein bisschen mitspielen und staunen – das ist nicht. Wenn man sich schon mal für die Königsklasse qualifiziert hat, soll das auch Spaß machen. Und Spaß macht das nur, wenn man mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft gegen Europas beste Klubmannschaften antritt. Union will und muss sich also verstärken. Aber auf welchen Positionen? Und mit welchen Spielern beziehungsweise Spielertypen? Die Fahndung nach qualitativ hochwertigen, zugleich aber im besten Wortsinne preiswerten Profis läuft.

Ein Linksfuß muss es sein, einer mindestens

Ein Linksfuß muss es sein, mindestens einer. Denn nach dem Abgang von Niko Gießelmann haben die Eisernen im Moment zwar mit Jérôme Roussillon, Tymoteusz Puchacz und Dominique Heintz drei von dieser Sorte in ihrem Kader, doch bei Puchacz (war ein Jahr an Panathinaikos Athen ausgeliehen) und Heintz (war ein Jahr an den VfL Bochum ausgeliehen) stehen die Zeichen auf baldigen Abschied.

Es braucht also einen Profi, der eine Option zu Diogo Leite als linkes Element in der Dreier-Abwehrkette darstellt, zugleich auch als Back-up für Roussillon funktioniert. Und im besten Fall ist er noch einer, der als Frei- und Eckstoßschütze eingesetzt werden kann. Kurzum: So eine Art Roberto Carlos oder David Alaba wäre nicht schlecht. Und wie bereits angedeutet, im besten Fall zwei davon.

Das Interesse an Isco kommt nicht von ungefähr

Was die eisernen Späher noch im Blick haben dürften, ist einer, der bei der Spielfortsetzung zwischen Mittelfeld und Angriff ein Könner ist. Das Interesse an Isco, der in der Wintertransferperiode ante portas war, aber die Köpenicker durch seine nachgereichten Forderungen zu einem späten Rückzieher veranlasste, kam ja nicht von ungefähr. Genauso wie der (inzwischen wohl als gescheitert erachtete) Versuch, Sven Michel auf dieser Position auf ein höheres Niveau zu coachen.

Der Norweger Hugo Vetlesen hat Spielmacherqualitäten. Bildbyran/Imago

Ballsicherheit zwischen den Linien des Gegners, Esprit beim finalen Pass und Coolness beim Torabschluss sind gefragt, um – wie von Trainer Urs Fischer beabsichtigt – das Spiel mit dem Ball weiterzuentwickeln. Der norwegische Nationalspieler Hugo Vetlesen, 23 Jahre jung, bei F.K. Bodø/Glimt unter Vertrag, bringt vieles davon mit, wurde schon in der Winterpause mit Union in Verbindung gebracht. Aber an Vetlesen sind auch andere, zum Teil finanzkräftigere Klubs interessiert. Außerdem stellt sich die Frage, ob er robust genug ist, um sich im körperbetonten Spiel der Eisernen zurechtzufinden.

Von Union für Union

Die englische Tageszeitung Daily Mail hat unterdessen darüber berichtet, dass die Eisernen sich bei der Suche nach einem offensiven Mittelfeldspieler auch mit Liverpools Fábio Carvalho beschäftigen würden. 19 Jahre ist der jung, derzeit aber ohne Aussicht, von Jürgen Klopp mehr Spielzeit zu bekommen. Ein Leihgeschäft ist denkbar, aber auch mehr. Carvalho, vor gar nicht langer Zeit noch als Wunderkind gefeiert, soll allerdings 20 Millionen Euro kosten. Eine Summe ist das, mit der Union in eine neue Dimension vorstoßen, zugleich ein großes Risiko eingehen würde, eine Summe, die für Klubs wie RB Leipzig und Benfica Lissabon, die sich allem Anschein nach um Carvalho bemühen, hingegen ein Klacks ist.

Weil man sich nicht sicher ist, ob a) Sheraldo Becker bleibt, b) Jordan Siebatcheu in der kommenden Spielzeit einen Schritt nach vorne macht und c) Kevin Behrens noch mal so eine Saison spielt, ist man bei Union natürlich auch auf der Suche nach einem Stürmer/Stürmern mit Format. Ein Strafraumstürmer darf es sein, dazu noch ein Flügelstürmer, und wenn einer auf beiden Positionen eingesetzt werden kann, umso besser.

Victor Boniface wäre so ein stets Unruhe stiftender Allrounder mit Durchschlagskraft, wie sich in Europa-League-Duellen gegen dessen Klub Royale Union Saint-Gilloise gezeigt hat. Der Nigerianer hat in der abgelaufenen Saison über alle Wettbewerbe hinweg 55 Spiele gemacht, dabei 22 Tore erzielt und zwölf weitere vorbereitet. Was natürlich auch andere Klubs auf den Plan gerufen hat: nämlich Eintracht Frankfurt, Lazio Rom und und die SSC Neapel. Der Marktwert des 22-Jährigen wird aktuell auf zwölf Millionen Euro taxiert, doch ist davon auszugehen, dass Saint-Gilloise ihn für diese Summe nicht aus dem bis 2026 laufenden Vertrag entlassen wird.



Ob Union bei einem wie Boniface eine Chance hat? Warum nicht, Ruhnert hat allerlei Trümpfe in der Hand, neuerdings auch den Top-Trumpf Champions League.