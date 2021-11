Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels

Die Berliner Verlag GmbH, Alte Jakobstraße 105, 10969 Berlin ist Veranstalterin des Gewinnspiels und demnach auch verantwortliche Stelle der Datenverarbeitung. Mit Teilnahme am Gewinnspiel durch Teilen Deiner Instagram-Story und Verlinkung auf die Aktion stimmst Du den nachfolgenden Bedingungen zu.

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Teilnehmer mit festem Wohnsitz in Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Jeder Teilnehmer darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind: Mitarbeiter der Veranstalterin und ihrer Tochtergesellschaften sowie Personen, die an der Veranstaltung des Gewinnspiels beteiligt waren. Wir behalten uns vor, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z.B. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, Manipulation des Gewinnspiels, doppelte Teilnahme, unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels vorliegen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt oder zurückgefordert werden.

2. Die Teilnahme erfolgt durch Teilen einer Fotografie des schönsten Union-Moments in deiner Instagram Story. Klicke hierfür auf „Dein schönster Union-Moment“ in der Instagram-Story der Berliner Zeitung und teile dein Foto in deiner Instagram-Story. Das geteilte Foto muss zwingend im Zusammenhang mit Union stehen. Teilnehmen kannst Du bis zum 20.11. um 12 Uhr. Nach Teilnahmeschluss veröffentlichte Stories werden nicht berücksichtigt.

3. Die 10 Gewinner werden per Zufallsprinzip durch Verlosung unter den Teilnehmern ermittelt und durch Instagram-Nachricht individuell benachrichtigt. Wenn Du dich als ursprünglich ermittelter Gewinner nicht innerhalb von 72 Stunden nach Benachrichtigung zurückmeldest, verfällt dein Gewinn und ein neuer Gewinner wird ermittelt.

4. Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist die Angabe von personenbezogenen Daten (Instagram Account) erforderlich. Ausschließlich von den Gewinnern benötigen wir für den Versand des Magazins den Namen (Vor- und Nachname) sowie Anschrift innerhalb Deutschlands. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels, einschließlich Verlosung, Benachrichtigung und Versand verwendet (Art.6 Abs.1 lit.b DSGVO). Die personenbezogenen Daten der Gewinner geben wir an ein Postdienstleistungsunternehmen weiter, um so die Auslieferung des Gewinns zu ermöglichen. Darüber hinaus findet eine Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten nicht statt. Nach Abschluss des Gewinnspiels, spätestens nach sechs Monaten werden alle erhobenen Daten vollumfänglich gelöscht. Als Teilnehmer kannst Du jederzeit Auskunft (Art.15 DSGVO) über die gespeicherten Daten verlangen und/oder der Speicherung und/oder Nutzung der Daten mit Wirkung für die Zukunft widersprechen Außerdem hast Du bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), und Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Hierfür sende bitte eine Mail an dsb@berlinerverlag.com.

5. Wir behalten uns vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen und zu beenden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sollte eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht worden sein, können wir von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

6. Mit Aushändigung des Gewinns werden wir von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt. Eine Barauszahlung oder Abtretung des Gewinns an Dritte ist ausgeschlossen.

7. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist, soweit gesetzlich zulässig, ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

8. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.