Duell um die Champions League: Hier sehen Sie Union Berlin gegen Freiburg im TV

Es ist das Duell der zwei Überraschungs-Teams in der Bundesliga. Am Sonnabend (15.30 Uhr) treffen der 1. FC Union Berlin und der SC Freiburg im Kampf um einen Champions-League-Platz aufeinander. Beide Teams haben aktuell 56 Punkte auf dem Konto, die Köpenicker das um vier Treffer bessere Torverhältnis.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es nur einer der beiden Vereine am Saisonende in die Königsklasse schaffen. Der Sieger des Duells könnte sich mit einem Dreier also einen gewichtigen Vorteil verschaffen. Klar, dass das Stadion An der Alten Försterei am Wochenende restlos ausverkauft sein wird.

Alle Fans, die kein Ticket bekommen haben, können die Partie beim Bezahlsender Sky verfolgen. Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 läuft das Einzelspiel, das von Oliver Seidler kommentiert wird. Das Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem SC Freiburg ist aber natürlich wie üblich auch Teil der großen Samstags-Konferenz.

Die startet mit dem tipico Countdown bereits um 14 Uhr. Es moderiert Britta Hofmann, Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann fungiert als Experte. Kommentator für das Spiel der Köpenicker ist in der Konferenz Frank Buschmann.