Kevin Behrens: Ein Hauch Genie

Die meiste Zeit seiner Karriere spielte Kevin Behrens in der viertklassigen Regionalliga. In seiner zweiten Saison beim 1. FC Union ist der Angreifer endlich oben angekommen

Sie werden immer weniger, diese Jungs von der Straße. Von einer aussterbenden Spezies ist die Rede, wenn es um jene Talente im Fußball geht, die im Sinne von gezielter Förderung gar keine sind, es irgendwie aber doch ins Rampenlicht schaffen.

Der Bolzplatz spielt wieder und wieder eine Rolle, selbst wenn es nicht immer dieses meist zementierte oder zumindest mit einem harten Untergrund versehene Viereck inmitten von Hochhäusern und Wohnsilos ist. Dabei ist das alles lediglich ein Synonym für Natürlichkeit, Lockerheit, manchmal auch für den Geruch von Kiez und ein wenig auch vom Dreck nebenan. Ursprünglichkeit ist ein wesentlicher Faktor, ebenso eine große Portion Leidenschaft, viel Herz und hin und wieder sogar ein Hauch Genie.

In Zeiten von Eliteschulen und Nachwuchsleistungszentren im Fußball, erst recht angesichts eines flächendeckenden Scoutingsystems sollte kein Spieler, der auch nur ansatzweise Begabung mitbringt, unterm Radar durchfliegen. Und doch passiert es selbst in Momenten des noch so ausgeklügelten Beobachtens, dass nicht jedes Talent erfasst oder, was wahrscheinlich viel häufiger passiert, erkannt wird. Manchen Beobachtern fehlt der Blick oder auch die Vorstellung, jemanden ins Team und ins System zu integrieren.

Zugleich gibt es Späher, die gerade auf solche Durchs-Raster-Gerutschte spezialisiert sind. Die das Gespür dafür mitbringen, etwas herauszukitzeln, was zwar da ist, aber eher im Verborgenen blüht. Oliver Ruhnert ist dafür ein ausgewiesener Experte. Oft schon hat der Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Union ein Gefühl an den Tag gelegt für Spieler, die auf dem Weg nach oben falsch abgebogen oder ins Trippeln geraten sind und bei denen die Gefahr besteht, dass sie die letzte Kurve nicht kriegen.

Robert Andrich ist dafür ein Paradebeispiel. Durchs Raster ist der Neffe des einstigen DDR-Erstligaspielers Frieder Andrich (277 Einsätze für Stahl Riesa und den FC Vorwärts Frankfurt) zwar nicht gerade gefallen. Er wurde bei Hertha BSC ausgebildet und bestritt 19 Nachwuchsländerspiele. Doch in die Bundesliga hatte es der Mittelfeldmann in Charlottenburg nicht gebracht. Erst über den Umweg Zweite und Dritte Liga (Dynamo Dresden, Wehen Wiesbaden, 1. FC Heidenheim) schaffte er es 2019 mit dem Wechsel zum Aufsteiger 1. FC Union in eine Spielklasse mit Bayern München und Borussia Dortmund. Inzwischen ist Andrich eine feste Größe im Spiel von Bayer Leverkusen.

Ähnliches passierte Andreas Luthe. Bevor der Torhüter zur Saison 2020/21 als 33-Jähriger in die Alte Försterei kam, hatte er für den VfL Bochum und den FC Augsburg in 15 Profijahren ganze 32 Spiele in der Bundesliga bestritten. In der Alten Försterei fand Luthe sein spätes Glück. Er packte in zwei Spielzeiten nicht nur 58 Erstligaspiele drauf, sondern stand am Abend seiner Karriere sogar fünfmal in Europa zwischen den eisernen Pfosten.

Kevin Behrens: „Mein Weg war nicht normal“

Auf überaus eindrucksvolle Weise setzt Kevin Behrens die Reihe der Spätzünder in Köpenick fort. Die Karriereorte des Angreifers, inzwischen 32 Jahre alt, sind eher die eines Jungen, der den Willen hat, durch die Spielklassen nach oben zu klettern, wobei auf der Leiter die eine oder andere Sprosse fehlt und es dadurch stockt: ATS Buntentor, ein Stadtteilverein aus Bremen; SC Weyhe, zufällig gerade Tabellennachbar des ATS Buntentor im Mittelfeld der Landesliga Bremen; Werder Bremen, wo es jedoch nur für die 3. Mannschaft gereicht hat, die fünftklassig unterwegs war; von einer Berufung in ein Nachwuchsteam des Deutschen Fußball-Bundes nicht die Spur.

Danach Regionalliga, immer wieder Regionalliga: mit Wilhelmshaven und der Reserve von Hannover 96 im Norden; mit Alemannia Aachen und Rot-Weiß Essen im Westen; mit dem 1. FC Saarbrücken, mit dem er zweimal den Saarlandpokal gewann, in den Aufstiegsspielen zur Dritten Liga aber scheiterte, im Südwesten. Bis es 2018 doch mit dem Sprung in die Zweite Bundesliga zum SV Sandhausen klappte. Das hätte es an Höhenluft wahrscheinlich schon sein können. Wären da nach einem mittelmäßigen ersten Jahr nicht zwei überzeugende Spielzeiten mit zusammen 27 Toren und sieben Torvorlagen und das Interesse des 1. FC Union gewesen.

Manche – ein herausragendes Beispiel dafür ist Simon Terodde, der als junger Mann einst auch in Köpenick spielte – tun sich beim Wechsel aus der Zweiten in die Erste Liga verdammt schwer, obwohl sie unten die Bälle nur so versenken. Der Schalker ist mit 172 Treffern Rekordtorschütze dort, in der Eliteliga aber schwächelt er. In fünf Spielzeiten gelangen ihm für Köln, Stuttgart und eben die Königsblauen zusammen vergleichsweise mickrige 13 Tore. Nach dieser Saison ist seine Zeit bei S04 auch vorbei und damit womöglich die Bundesliga für ihn ganz und gar Geschichte.

So oder so ähnlich hätte es auch Behrens passieren können, nachdem er 2021 in die Alte Försterei gekommen war, und im Alter von 30 Jahren bei Bundesligaeinsätzen die Null stand. Bald hatte sich der 1,84 Meter große Angreifer dank seiner enormen Körperlichkeit, obwohl häufig erst als Joker gekommen, den Ruf als Mann für späte, entscheidende Tore erworben. Ob in der Liga, in Europa und noch mehr im DFB-Pokal: Auf Behrens ist Verlass. Dabei kann er es mit links und mit rechts gleichermaßen gut, und mit dem Kopf, auch beim Verarbeiten eines weiten und hohen Zuspiels, noch ein Stückchen besser.

„Mein Weg war nicht normal“, weiß Behrens, wobei es ein Geheimnis seines späten Erfolges nicht gibt. „Ich habe immer die Situation angenommen, es ist die Leidenschaft. Immer wollte ich das Maximum rausholen. Aber man muss auch mal zur rechten Zeit am rechten Ort sein und das Glück haben, dass Union mir die Chance gegeben hat.“ Zu allem gehört wie im Fall Behrens auch eine große Portion Demut. „Es ist verrückt, aber oft sprechen mich ehemalige Mitspieler an, mit denen ich in der Regionalliga gespielt habe, die mich an diese Zeiten erinnern und mich erden.“

Für Behrens ist all das, weil er fußballerisch die meiste Zeit eher im Mittelgebirge unterwegs war, wie das Besteigen eines Achttausenders. Ein Traum, wenn auch ein später, ist es allemal. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Vom Edeljoker hat sich der Oldie längst in die erste Reihe gespielt und dort als Sturmpartner von Sheraldo Becker dem Königstransfer Jordan Siebatcheu, zu Saisonbeginn aus Bern als Schweizer Torschützenkönig gekommen, den Rang abgelaufen. Derzeit spricht viel dafür, dass 2023 das Jahr von Kevin Behrens werden könnte. In der Form seines Lebens („Das kann man schon so sagen, ja“) ist er sowieso. Mit sieben Liga-Toren liegt er in der teaminternen Rangfolge nur noch einen Treffer hinter Becker – und er hat einen Lauf. Fünf seiner Buden hat er nach der Winterpause erzielt. Allein Frankfurts Randal Kolo Muani (7 Tore), Bremens Niclas Füllkrug und Augsburgs Mergim Berisha (je 6) haben aus der Liste der Top-Torjäger seit Januar öfter getroffen.

Am Sonntag: Union gegen VfL Bochum

Die nächste Gelegenheit zur Jagd nach Toren und Punkten haben der 1. FC Union und Behrens am Sonntag um 17.30 Uhr im Heimspiel gegen den VfL Bochum. Es ist für den Tabellendritten die Gelegenheit, seine glänzende Position im Kampf um einen Platz für Europa zu festigen. Während die Eisernen als Team nicht wissen, wohin die Reise in den ausstehenden sieben Spielen führt, hat Behrens seine Zukunft nach der Verlängerung seines Vertrages vor zwei Monaten zumindest bis 2024 fest im Blick. „Sowohl der Trainer als auch die Mannschaft geben mir das Gefühl, für das Team wichtig zu sein. Ich will den Weg mit Union weitergehen“, hatte er damals gesagt und sich an einer Prophezeiung versucht: „Ich bin überzeugt, dass wir noch viel vor uns haben.“

Es steht für den Verein, der erst seine vierte Spielzeit in der Bundesliga bestreitet, noch mehr aber für den Angreifer, der in seinem vierten Lebensjahrzehnt erst richtig durchstartet, die Champions League im Raum. Europas Königsklasse, in die jemand wie der 1. FC Union so wenig gehört wie Kevin Behrens. Eigentlich. Der Traum aber ist weder für den einen und schon gar nicht für den anderen zu Ende.