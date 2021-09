Berlin - Das Leben ist reine Kopfsache. Oft zumindest und vor allem dann, wenn es auf der Geraden ein wenig holpert und in der Kurve leicht klappert. So wie es dem 1. FC Union gerade geht nach feinem Start ins Spieljahr mit dem Weiterkommen im Pokal, dem Sprung in die Gruppenphase der Conference League, vier Auftritten in der Bundesliga und damit sieben Spielen ohne Niederlage. Da fallen zweimal 90 Minuten, die einen in Prag und die anderen in Dortmund, in denen es durch ein paar Schlaglöcher ging, durchaus aus dem Rahmen.

Mag sich andernorts der eine oder andere die Hände reiben über den Sieben-Gegentore-Crash innerhalb von vier Tagen nach dem Motto: Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis tanzen. Was haben sie sich auch derart aus dem Fenster gelehnt, um unbedingt durch Europa zu reisen. Selbst schuld, wären sie lieber in ihrer Alten Försterei geblieben.