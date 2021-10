Berlin - Es war der 7. Februar 2015 in der Alten Försterei. Beim Spiel gegen den VfL Bochum unterbrachen die Profis des 1. FC Union nach sieben Minuten unvermittelt das Spiel und eilten zur Seitenlinie, um von dort aus ihrem am Krebs erkrankten auf der Tribüne sitzenden Kollegen Benjamin Köhler Mut zuzusprechen. Eine tolle Solidaraktion, die nur möglich geworden war, weil beim Revierklub ein ehemaliger Spieler der Köpenicker war, der sein Team zum Spalierstehen für seine früheren Kollegen überredet hatte. Der Name dieses Akteurs, der für die freundliche Passivität der Gäste sorgte, ist Simon Terodde!

„Eine überragende Aktion. Keiner wusste Bescheid. Nichts war an die Presse durchgestochen worden oder an den Schiedsrichter. Das zeigt doch, dass Simon ein noch größerer Typ als Mensch denn als Sportler ist“, sagt André Hofschneider, seinerzeit Co-Trainer der Eisernen und heute Nachwuchschef in Köpenick. Beinahe bekommt er auch heute noch Gänsehaut, wenn er daran zurückdenkt.

153 Tore hat Terodde schon in Liga zwei geschossen

Dieser Tage ist Terodde wegen etwas ganz anderem in aller Munde. Wie es aussieht, wird er demnächst alleiniger Rekordtorschütze in der Zweiten Fußball-Bundesliga werden. 153 Tore hat er dort schon geschossen, mit Dieter Schatzschneider gleichgezogen.

Gut, dem einstigen Helden von Hannover 96 wurde mit 42 Jahren Verzögerung ein Tor bei einer Nachprüfung aberkannt, weil der NDR auf seinen Archivbildern zu der Ansicht kam, dass das 1:0 von Schatzschneider beim 4:2-Sieg in Bremerhaven am 28. Juli 1979 gar nicht von ihm erzielt wurde, sondern vielmehr ein Eigentor war. Aber das ändert nichts dran, dass der 33-jährige Terodde Schatzschneider (63) überflügeln wird. Nun eben noch ein bisschen früher als zuvor gedacht.

Hofschneider wird Terodde eine SMS schicken

Wenn es so weit ist, wird ihm Hofschneider garantiert eine SMS schicken. „Der Kontakt ist ja nie abgerissen“, meint der 77-fache frühere Bundesligaspieler. „Ich habe ihn jeden Tag im Training erlebt. Ein unheimlich selbstreflektierender Typ und dabei nie abgehoben. Er hat eine Ruhe vor dem Tor und hat sich enorm weiterentwickelt. Am Anfang hat er zu oft gegrübelt, was er eventuell falsch gemacht hat, wenn es mal nicht geklappt hat. Dadurch hat er sich zu sehr unter Druck gesetzt. Manchmal war er auch zu ungeduldig. Heute ist er abgeklärter“, sagt Hofschneider, der zudem drauf verweist, dass Terodde so gut wie nie verletzt war. „Auch das spricht für seinen professionellen Umgang mit einem Beruf.“

Eine Geschichte, die ihren Anfang nahm am 10. Dezember 2011, als Terodde bim 4:0 gegen den FSV Frankfurt sein erstes Zweitligator im elften Einsatz für die Eisernen erzielte. Bis heute sind 152 weitere dazugekommen. Der Rekordtreffer könnte schon an diesem Freitag fallen, wenn Schalke 04 bei Hannover 96 gasiert (18.30 Uhr/Sky).

Wie die Eisernen auf Terodde kamen, weiß Hofschneider noch. „Uwe Neuhaus war ja mit Peter Neururer befreundet, der hat uns den Tipp gegeben, als wir im Angriff nach Verstärkung suchten. Der sagte, da gäbe es diesen Typen, der sei noch nicht ganz fertig, noch etwas jung, aber der hätte das, was man nicht lernen kann“, so Hofschneider, in Köpenick stets nur Hofi gerufen.

Es gibt nicht wenige in Köpenick, die bedauern den plötzlichen Abgang des gebürtigen Bocholters, dessen 23 Treffer in 85 Zweitligakicks für Union ja kein schlechter Wert waren, bis heute. Auch weil er im Sommer 2014 ablösefrei über die Bühne ging. André Hofschneider gehört dazu. „Ich war damals ja nur der Co-Trainer. Der Manager Nico Schäfer und der neue Chefcoach Norbert Düwel haben voll auf Adam Nemec gesetzt“, erinnert sich der 51-Jährige.

Teroddes Weg voller Höhen und Tiefen

Ein halbes Jahr später war Düwel weg, er ging nach New York. Terodde aber traf fröhlich vor sich hin beim Revierklub. Explodierte förmlich und blühte auf. Für Hofschneider keine große Überraschung: „Wenn man ihm Vertrauen gab, zahlte er das immer zurück.“

41 Tore weiter und zwei Jahre später war er dem VfB Stuttgart drei Millionen Euro wert, um den Abstieg in Liga zwei als Betriebsunfall zu reparieren. Nach dem Wiederaufstieg schoben die Schwaben ihn nach nicht mal sechs Monaten Bundesliga ab nach Köln. Wenigstens kassierten sie ihre drei Millionen Euro Ablöse dabei wieder ein. In der Domstadt konnte Terodde die Geißböcke zwar nicht mehr retten, aber für den sofortigen Wiederaufstieg sorgten seine 29 Tore doch. Erneut wurde er abgeschoben nach der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus. Ablösefrei. Was für eine Geldvernichtung.

Imago/Matthias Koch André Hofschneider hat den Kontakt zu Simon Terodde immer gehalten.

Zuletzt traf er auch beim Hamburger SV beachtlich. Der einstige Bundesliga-Dino ließ ihn für lau zu Schalke – trotz seiner 25 Treffer. Sollte Terodde die Königsblauen nach oben schießen, wird es noch böses Blut geben deswegen an der Alster.

Es war ein weiter Weg. Mit vielen Höhen. Und natürlich auch einigen Tiefen. Sport ist keine Einbahnstraße. Auch den Begriff des Schwellenspielers will Hofschneider nicht gelten lassen. Als Schwellenspieler werden Akteure bezeichnet, die für die Zweite Liga zu gut sind, aber in der Beletage des deutschen Fußballs keine nachhaltigen Spuren hinterlassen konnten.

Hofschneider schwärmt von Teroddes Qualitäten

Ein stets wiederkehrendes Muster. Dessen Schuld Hofschneider nicht bei Terodde – immerhin dreifacher Torschützenkönig im Bundesliga-Unterbau – sieht, sondern bei seinen Klubs. „In der Zweiten Liga sollte er immer nur vorne drinstehen und dann heißt es nach dem Aufstieg, er laufe nicht genug an, wenn die Vereine auf einmal ihren Spielstil ändern und nicht mehr den Gegner dominieren, sondern auf Konter- und Umschaltfußball setzten. Aber diese kleinen, schwächeren Klubs geraten doch oft in Rückstand und müssen in der Schlussphase selber das Spiel machen, um irgendwie zu punkten. Da hätte er mit Sicherheit helfen können“, so Hofschneider. Und sei es als treffsicherer Joker.

Mangelnder Mut? Mangelnde Geduld? Fehlendes Vertrauen? Ein bisschen von allem. „Ich verstehe die Unfähigkeit bei manchen Vereinen nicht, ihm die Erste Liga nicht zuzutrauen. Jeder Verein, der regelmäßig unterhalb der Champions-League spielt in der Bundesliga, könnte ihn gebrauchen“, ist sich Hofschneider sicher.