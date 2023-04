Vor dem Spiel gegen Eintracht: Urs Fischer und der große Traum von Berlin

Trainer Urs Fischer will mit dem 1. FC Union Berlin am Dienstag ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen.

Trainer Urs Fischer will mit dem 1. FC Union Berlin am Dienstag ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen. Andreas Gora/dpa

Im vergangenen Jahr war der 1. FC Union Berlin schon ganz dicht dran. Im Halbfinale des DFB-Pokals führten die Eisernen bei RB Leipzig nach einem Tor von Sheraldo Becker mit 1:0, mussten sich am Ende nach einem Gegentreffer in letzter Minute aber noch mit 1:2 geschlagen geben. Vorbei war der Traum vom großen Endspiel im Berliner Olympiastadion. Die Sachsen holten wenige Wochen später den Titel.

Am Dienstag (18 Uhr) wagen die Eisernen nun einen erneuten Anlauf. Im Viertelfinale bei Eintracht Frankfurt geht es zunächst einmal darum, den Schritt unter die letzten vier Teams des Wettbewerbs zu gehen.

Die Erinnerung an das letzte Duell mit den Hessen ist noch sehr präsent. Vor zwei Wochen siegte Union im Stadion An der Alten Försterei nach Toren von Rani Khedira und Kevin Behrens mit 2:0. Die Gastgeber befreiten sich damit nach einem Negativlauf zuvor, während Frankfurt – erst recht nach dem 1:1 gegen Abstiegskandidat VfL Bochum – auch aktuell weit entfernt von der eigenen Bestform ist.



Trainer Urs Fischer rechnet dennoch mit einem ganz engen Aufeinandertreffen. „Wir brauchten gegen Frankfurt in der Liga gerade in der ersten Halbzeit viel Glück, um das Spiel zu gewinnen“, erinnerte der Schweizer am Montag an die 45 Minuten vor dem Seitenwechsel, in denen die Eintracht eigentlich hätte in Führung gehen müssen.

Union Berlin: Hoffnung bei Rönnow, Schäfer und Gießelmann fehlen

Insbesondere Randal Kolo Muani, der mittlerweile zum Stammpersonal in der Nationalmannschaft von Vizeweltmeister Frankreich zählt, gilt es am Dienstagabend zu stoppen. „Es ist sehr schwer, ihn zu verteidigen. Wir müssen das gemeinsam als Team hinbekommen, unsere Ketten müssen gut zusammenarbeiten“, erklärte Fischer.

Personell kann der Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. Sogar ein Einsatz von Stammtorhüter Frederik Rönnow, der gegen Stuttgart zuletzt von Lennart Grill vertreten wurde, scheint möglich zu sein. András Schäfer trainiert zwar wieder mit der Mannschaft, ein Einsatz im Deutsche Bank Park kommt für den ungarischen Nationalspieler aber noch zu früh. Niko Gießelmann fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte im Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg im Kader.

Wie schon gegen Frankfurt verschlief Union Berlin auch am vergangenen Sonnabend gegen Stuttgart die erste Halbzeit. Genau das darf diesmal nicht passieren. Das Spielglück, so scheint es, haben die Köpenicker zuletzt arg strapaziert. „Die Reaktion der Mannschaft war danach aber gut“, wollte Fischer den Blick auf die Leistungssteigerungen nicht außer Acht lassen. An der Unterstützung der Fans wird das Vorhaben, ins Halbfinale einzuziehen, definitiv nicht scheitern. Über 2800 Anhänger machen sich am Dienstag auf den Weg von Berlin Richtung Frankfurt.