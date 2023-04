Eintracht Frankfurt vs. Union Berlin: Hier läuft der Pokal-Kracher im TV

Der 1. FC Union Berlin ist noch zwei Schritte vom Pokal-Finale entfernt. Den ersten will das Team am Dienstag gehen. Wo Sie das Spiel im TV sehen können.

Kevin Behrens (hinten) und Djibril Sow begegneten sich mit Union Berlin und Eintracht Frankfurt erst vor zwei Wochen in der Bundesliga. Mathias Renner/City-Press GmbH

Am 3. Juni steigt im Berliner Olympiastadion das Finale um den DFB-Pokal. Der 1. FC Union Berlin hat immer noch Chancen, eines der beiden Teams zu sein, die sich im Endspiel um den Cup duellieren werden. Am Dienstag (18 Uhr) wartet auf die Mannschaft von Trainer Urs Fischer das Viertelfinale bei Eintracht Frankfurt.

Gegen die Hessen spielten die Eisernen erst vor zwei Wochen in der Bundesliga, siegten durch Tore von Rani Khedira und Kevin Behrens mit 2:0. Jetzt kommt es also zu einem schnellen Wiedersehen in der Main-Metropole.

Für alle Union-Fans, die in Frankfurt nicht dabei sein können, gibt es gute Nachrichten: Das Spiel wird live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Das ZDF geht um 17.40 Uhr aus dem Deutsche Bank Park auf Sendung. Jochen Breyer moderiert, Felix Kroos ist als Experte im Einsatz.

Um 20.45 Uhr empfängt dann der FC Bayern den SC Freiburg. Am Mittwoch ermitteln der letzte verbliebene Zweitligist 1. FC Nürnberg und der VfB Stuttgart (18 Uhr) sowie RB Leipzig und Borussia Dortmund (20.45 Uhr) die weiteren Halbfinal-Teilnehmer.