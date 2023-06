Erfolg zahlt sich aus: Union sahnt bei der Verteilung der TV-Gelder richtig ab

Die Köpenicker machen in der nationalen TV-Geld-Rangliste einen großen Sprung nach vorne, dürfen mit einem Plus von 11,1 Millionen Euro rechnen.

Klubpräsident Dirk Zingler (weißes Hemd) jubelt über den Einzug in die Champions League.

Klubpräsident Dirk Zingler (weißes Hemd) jubelt über den Einzug in die Champions League. Koch/Imago

Der 1. FC Union Berlin hat, wie das Fachmagazin Kicker ermittelt hat, in der TV-Geld-Rangliste im nationalen Vergleich ein großen Sprung nach vorne gemacht. Die Berliner, die sich erstmals für die Champions League qualifiziert haben, verzeichnen bei den Einnahmen aus der Fernsehvermarktung ein Plus von 11,1 Millionen Euro und sind mit 66,0 Millionen Euro, welche die DFL in der kommenden Saison auszahlen wird, Sechster der deutschen Rangliste. Im Vorjahr war es noch Platz zehn.

Dazu kommt noch das TV-Geld von der Europäischen Fußball-Union (Uefa). Dabei erhalten die Eisernen allein für die Teilnahme an der Königsklasse eine Prämie in Höhe von 15,6 Millionen Euro.

Der FC Bayern München bleibt trotz leichter Einbußen auch in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga die Nummer eins bei den Einnahmen aus der Fernsehvermarktung. Der deutsche Rekordmeister bekommt in der kommenden Spielzeit 90,0 Millionen Euro und damit 200.000 Euro weniger als in der abgelaufenen Saison. Auf Platz zwei rangiert Borussia Dortmund. Der BVB darf mit 80,8 Millionen Euro und damit 700.000 Euro mehr rechnen als zuletzt.

Aufsteiger mit sattem Zuwachs

Dritter ist Bayer Leverkusen, das Dank des Einzugs ins Halbfinale der Europa League mehr Geld aus der internationalen TV-Vermarktung erhält und daher 78,5 Millionen Euro (+3,0 Millionen Euro) erwarten kann. Mit 77,6 Millionen Euro und einem Minus von 700.000 Euro liegt DFB-Pokalsieger RB Leipzig als Vierter knapp dahinter. Platz fünf belegt Eintracht Frankfurt mit 74,1 Millionen Euro (+0,6 Millionen Euro).

Insgesamt schüttet die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in der kommenden Spielzeit rund 1,3 Milliarden Euro TV-Gelder an die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga aus. Vor allem die beiden Aufsteiger profitieren: Zweitliga-Meister 1. FC Heidenheim darf sich auf 36,1 Millionen Euro und damit gleich 22,5 Millionen mehr als 2022/23 freuen. Der SV Darmstadt 98 erhält 32,5 Millionen Euro nach zuletzt 14,6 Millionen Euro.