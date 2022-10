Erinnerungen eines ehemaligen Union-Spielers: Meistens kamen die Bälle zerstochen zurück

Manchmal ist es wie ein Klassentreffen. Man ist gespannt, freut sich, ist ein wenig neugierig und vielleicht auch etwas nervös. Mit mancher Mitschülerin oder manchem Mitschüler von damals gab es Kontakt, man hat sich getroffen, kennt womöglich auch die Familie. Von anderen wiederum, mit denen man schon zu Schulzeiten nicht sonderlich viel am Hut hatte, weiß man herzlich wenig. Und dann kommt der Moment des Wiedersehens: Oh Schreck, die oder den kennst du doch gar nicht. Mann, so alt wie die sind, waren die wirklich auch in der Klasse? Wir hatten doch keinen mit Glatze, und gefärbt hatte sich seine Haare auch niemand. Zu nahe möchte man keinem treten, der jugendliche Held ist man ja auch schon lange nicht mehr. Trotzdem: Ginge es nicht ein bisschen frischer, fescher und frecher?