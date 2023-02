Erst Ajax, dann die Bayern: Der 1. FC Union ist in besondere Sphären vorgestoßen

Nach dem im Hinspiel erkämpften 0:0 in Amsterdam haben Josip Juranovic (r.) und der 1. FC Union Berlin am Donnerstag im Rückspiel gegen Ajax die große Chance auf das Erreichen des Achtelfinals in der Europa League.

Nach dem im Hinspiel erkämpften 0:0 in Amsterdam haben Josip Juranovic (r.) und der 1. FC Union Berlin am Donnerstag im Rückspiel gegen Ajax die große Chance auf das Erreichen des Achtelfinals in der Europa League. Moritz Eden/City-Press

Große Spiele hat es schon gegeben in Köpenick für den 1. FC Union. Auch anderswo natürlich, insbesondere 1968 in Halle beim Coup im FDGB-Pokal und 1988 beim Kunststück von Karl-Marx-Stadt mit dem Ach-wie-ist-das-schön-Klassenerhalt, vor allem aber in der Alten Försterei. Kult sind die Partien geworden, in die Geschichte des Vereins sind sie eingegangen als solche, die man nie vergisst. All diese Spiele stehen mit goldenen Lettern in den rot-weißen Annalen und sie sind in Stein gemeißelt. Dabei hat es nicht immer einen so namhaften Gegner gegeben wie am Donnerstag mit Ajax Amsterdam, und die Spielklasse war auch nicht entscheidend.

Einst vor 14.020 Zuschauern in der Oberliga Nordost

Mit ganz vorn steht ohnehin eine Partie, die es andernorts höchstens zum anerkennenden Kopfnicken und einem „Gut gemacht, Jungs, aber wäre vielleicht nicht auch zweistellig möglich gewesen?“ gebracht hätte, über die in der Wuhlheide aber mit „Mann, war dit ein Ding! Ham wa die aber vermöbelt!“ und einem ganz breiten Grinsen geredet wird. Klar, August 2005, das 8:0 gegen den damaligen Lieblingsfeind aus Hohenschönhausen. 14.020 Zuschauer machten das Stadion zum Tollhaus. Es war Oberliga Nordost, die vierthöchste Liga nur. Trotzdem ganz großes Kino.

Einige Jahre zuvor schon tobte das Stadion, damals noch lange nicht das Ballhaus des Ostens. Pokal-Halbfinale gegen Borussia Mönchengladbach mit deren Trainer Hans Meyer. 2:2 stand es nach anderthalb und auch nach zwei Stunden. Elfmeterschießen. 4:2 für die Eisernen. Mit zwei gehaltenen Elfmetern wurde Sven Beuckert der Gott aller Fußballgötter. Und: Damals waren die aus Köpenick lediglich Drittligist.

Über das 0:0 im Mai 2019 gegen den VfB Stuttgart muss niemand viele Worte verlieren. Niemals war ein Torlos-Kick für die einen so himmlisch und für die anderen derart höllisch. Für die Eisernen, zuvor hoffnungsvoller Zweit-, danach freudetrunkener Erstligist, öffnete sich die Tür, die viele grandiose Siege und legendäre Entwicklungsschritte später in dieses Match gegen Ajax Amsterdam geführt hat.

Ajax – das sind Spielernamen von Weltklasse. Johan Cruyff, nach dem das dortige Stadion benannt ist, ist der mit Abstand Größte, der je das rot-weiße Trikot getragen hat. Das sind aber auch Edwin van der Sar und Frank de Boer, Ronald Koeman und Ruud Krol, Johan Neeskens und Frank Rijkaard, Clarence Seedorf und Rafael van der Vaart, Michael Laudrup und Sören Lerby, Marco van Basten und Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Johnny Rep, Jari Litmanen und Zlatan Ibrahimovic. Und es sind noch viele mehr, ganz viele. Es ist das Who’s who des Voetbal Totaal. Mittendrin der 1. FC Union. Kneifen bitte, weil nicht zu glauben!

Ajax Amsterdam und Bayern München sind europäische Schwergewichte

Wer als Eisern-Anhänger am Donnerstag A sagt wie Ajax, muss drei Tage später B sagen wie Bayern. Mit zwei derartigen europäischen Schwergewichten, wenn auch das zweite Spiel in München-Fröttmaning ausgetragen wird, hat der 1. FC Union noch nie auf dem Rasen gestanden. Schon gar nicht innerhalb von Tagen oder von Stunden. Das hat was von ganz großem Sport, weil sowohl der Rekordmeister aus Deutschland als auch der aus den Niederlanden zu jenen auserlesenen Vereinen gehören, die in allen drei europäischen Wettbewerben triumphierten. Den Münchnern gelang das bei den Meistern 1974, 75, 76, 2001, 13 und 20, bei den Pokalsiegern 1967 und 1996 im Uefa-Cup. Ajax holte sich die Trophäen 1971, 72, 73 und 95 in dem einen, 1987 im Finale gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig im zweiten und 1992 im dritten Wettbewerb.

In diese Kategorie gehören die Eisernen nicht, egal wie sie sich gegen beide schlagen. Das ist auch nicht der Anspruch. Es ist, vor allem gegen Ajax, etwas noch nie Dagewesenes, wovon vor kurzem niemand hätte zu träumen gewagt. Manchem mag so etwas schlaflose Nächte bringen, anderen wacklige Knie und Dritten ein flatterndes Schussbein. Am besten: Bleibt ihr selbst und gebt alles! Vor allem: Genießt es!