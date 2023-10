Julian Nagelsmann hat bei seiner ersten Nominierung leider darauf verzichtet, die zum Teil überraschenden Personalien in einer Pressekonferenz zu erläutern. Stattdessen verschickte der Deutsche Fußball-Bund lediglich ein sechsminütiges Erklärvideo mit Fragen der Pressesprecherin Franziska Wülle an den neuen Bundestrainer. Nagelsmann sprach in dem von ihm gewohnten Düsentrieb-Tempo. Der 36-Jährige begründete dabei auch, weshalb er am Montag die beiden geografisch und atmosphärisch maximal unglücklich gelegten Testspiele gegen die USA in Hartford (14. Oktober, 21 Uhr) und Mexiko (18. Oktober, 2 Uhr nachts) in Philadelphia mit Oldtimer Mats Hummels (34) von Borussia Dortmund anfliegt und wieso er die drei nicht mehr ganz taufrischen Neulinge Chris Führich (25), Unions Kevin Behrens (32) und Robert Andrich (29) berufen hat.

Mats Hummels bekommt von Julian Nagelsmann viel Lob

Hummels wurde vom nur 17 Monate älteren Nagelsmann mit einem wahren Füllhorn an Lob bedacht: Der Dortmunder – zuletzt beim EM-Aus 2021 in England unter Joachim Löw im Kader – verfüge über einen „exzellenten Spielaufbau, den wir brauchen gegen tief stehende Mannschaften“. Zudem schätze er Hummels’ „gutes Coaching, wir benötigen Spieler, die von hinten viel steuern und meine Ideen verstehen“. Dafür sei Hummels prädestiniert.

Interessant, dass Nagelsmann neben Hummels den derzeit beim BVB ins zweite Glied gerutschten Niklas Süle nominierte, nicht aber Nico Schlotterbeck, der bei Vereinscoach Edin Terzic derzeit den Vorzug vor Süle genießt. Schlotterbeck müsse schauen, so Nagelsmanns kritischer Hinweis, dass er beim BVB „maximale Konstanz“ in sein Spiel bringe.

Bedeutsam auch, dass der noch im Frühjahr als unbeugsamer Rammbock im zentralen Mittelfeld gepriesene Emre Can durch den Rost gerutscht ist, Nagelsmanns Begründung: „Emre hat im Klub gerade keine ganz leichte Zeit“, er wolle Can „den Druck nehmen, den wir sicher haben werden auf der Reise“.

Womöglich hat die Nichtberücksichtigung von Schlotterbeck, Can und auch BVB-Angreifer Karim Adeyemi aber auch damit zu tun, dass Borussia Dortmund bereits am Freitag, 20. Oktober, also nur zweieinhalb Tage nach dem Spiel in Philadelphia gegen Mexiko, in der Bundesliga gegen Werder Bremen antreten muss. Bemühungen von DFB-Sportdirektor Rudi Völler, die Begegnung zu verschieben, blieben erfolglos. Völler wies indes auch darauf hin, dass seinerzeit die Brasilianer Lucio und Zé Roberto mitunter erst am Samstag nach Länderspielen aus ihrer Heimat wieder in Deutschland gelandet seien und am selben Nachmittag dennoch zu den besten Spielern bei Bayer Leverkusen gezählt hätten. Denn wahr ist ja auch: Die Stars düsen nicht in der Holzklasse über den großen Teich.

Neben Kevin Behrens wird auch Robin Gosens nominiert

Dazu gehören nun auch Führich aus Stuttgart, den Nagelsmann als „exzellenten Eins-gegen-eins-Spieler“ vorstellte. Der bullige Mittelstürmer Behrens vom 1. FC Union Berlin, von dem auch Robin Gosens berufen wurde, sei „ein sehr guter Typ, der im Anlaufen und auch in der Luft“ eminent stark sei, gut verwendbar gerade im Fall von Rückständen. Bei Andrich – derzeit allerdings wie Süle in Dortmund ohne Stammplatz bei Tabellenführer Leverkusen – handele es sich um „eine Art Zerstörer“, den man beispielsweise gut brauchen könne, wenn man ein Ergebnis halten wolle.

Nagelsmann unterstrich, er wolle durch „aktiven Fußball“ eine Stimmung erzeugen, die zeige, „dass jeder Lust hat, mit der nötigen Gier für den DFB zu spielen“. Eine Rhetorik, die auch Hansi Flick stets bemühte – und bald nicht mehr einlösen konnte.