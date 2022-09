Erstmals Europa in der Alten Försterei: 1. FC Union steht vor einer neuen Etappe

Für Präsident Dirk Zingler schließt sich mit dem Heimspiel in der Europa League ein Kreis für den Verein, der seine Heimat seit 100 Jahren am selben Ort hat.

Mit dem ersten Heimspiel in einem europäischen Wettbewerb am Donnerstag schließt sich für den 1. FC Union Berlin aus Sicht von Präsident Dirk Zingler ein Kreis.

Noch mal ein kurzer, aber intensiver Blick von der Tribüne in das Stadion, wo gerade der Aufbau für Donnerstag erfolgt. Ein historischer Tag für den 1. FC Union Berlin, das lässt das vor Freude strahlende Gesicht von Dirk Zingler deutlich erkennen. In Loge 78 hat der Präsident während des von ihm anberaumten Pressegesprächs nicht nur eine tolle Sicht auf die Alte Försterei, sondern auch auf ein Plakat aus dem Slavia-Museum mit Bildern und den Ergebnissen der beiden Duelle mit Slavia Prag aus der vergangenen Saison in der Conference League. Das 1:1 und die 1:3-Niederlage in der Vorrunde gegen den späteren Viertelfinalisten. Ein kleiner Duft von Europa in der Loge, eine viel größere Wolke internationaler Fußball über der traditionsreichen Heimstätte der Eisernen, wo am Donnerstag um 18.45 Uhr in der Europa League erstmals ein Spiel auf europäischer Ebene angepfiffen wird.

Union Berlin spielt seit 100 Jahren am selben Standort

Ein historisches Ereignis wird das Duell mit dem belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise. Insbesondere deshalb, „weil es nicht viele Bundesligavereine gibt, die seit 100 Jahren am selben Standort spielen“, sagt Zingler. Während sich der Vereinsname, die politischen Systeme in der Stadt, bedingt durch zwei Weltkriege und eine zwischenzeitliche Trennung Berlins, im Laufe der Jahre änderten, blieb der Fußballstandort Alte Försterei eine Konstante. „Wenn man das ein wenig sacken lässt, merkt man, wie wichtig diese Verankerung mit der Region und der Heimat ist“, erzählt der Präsident. Dass die Unioner jetzt erstmals an diesem Ort auch international spielen, „ist für mich wie das Schließen eines Kreises oder die nächste Etappe“.

Der 1. FC Union lebt natürlich nicht nur von der Historie, sondern wird getragen von der Aktualität, der derzeit sportlich erfolgreichen Phase, die den Eisernen die zweite europäische Teilnahme in Folge und das erste internationale Spiel am Donnerstag beschert. „Es ist aber natürlich noch viel, viel mehr als diese Phase“, so Zingler, „wir hatten auch Schwierigkeiten, und viele Unioner haben dazu beigetragen, dass wir dieses Spiel haben.“ Der Union-Präsident erinnert dabei etwa an den Bau des heutigen Stadiondaches, der vor 15 Jahren der erste sichtbare Schritt war, dass sich beim 1. FC Union Berlin etwas verändert, der Verein erwachsener werde. „Dass am Donnerstag in der Alten Försterei ein internationales Pflichtspiel stattfindet, ist ganz vielen Menschen über ganz viele Jahre zu verdanken“, so Zingler.

Auch welchen, die gar nicht die Farben Rot und Weiß, sondern eher Gelb und Schwarz verkörpern und sich für Spiele in Stadien mit Stehplätzen starkmachten. Namentlich nennt der Präsident der Eisernen dabei den BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der an der Zulassung von Stehplätzen im Europapokal – die ein internationales Spiel in Köpenick vor wenigen Wochen erst möglich machte – den wohl größten Anteil hat. „Ich glaube, dass es Aki Watzke dann am Ende vollbracht hat“, sagt Zingler. Der 58-Jährige selbst hatte die Uefa im Frühjahr 2021 – wenige Tage nachdem feststand, dass der 1. FC Union in der Conference League spielen würde – angeschrieben und gefragt, unter welchen Bedingungen denn ein Europapokalspiel in der Alten Försterei möglich wäre.

Dass das in einem Stadion mit einem Stehplatz-Anteil von 80 Prozent in der abgelaufenen Saison nicht ginge, war nicht nur in den Statuten des europäischen Fußballverbandes, sondern auch in den Köpfen von dessen Vertretern, die nur Stadien mit Sitzplätzen kennen, fest verankert gewesen. In vielen Gesprächen mit Verantwortlichen der Uefa und den Offiziellen der letztjährigen Vorrundengegner habe aber auch der 1. FC Union immer wieder „die Diskussion angestoßen, warum es nicht möglich ist, Fußball auf Stehplätzen zu schauen“, erzählt Zingler am Dienstag. Den Anteil des eigenen Vereins an der Entscheidung der Uefa für das diesjährige Pilotprojekt Fußball in Stadien mit Stehplätzen will Zingler nicht überbewerten; sagt aber, der Klub habe „es überall, wo wir waren, zum Thema gemacht“.

Conference League hat zu einer Sensibilität beigetragen

Etwa bei Kupion PS. Denn: Während 1. FC Union in der vergangenen Saison im Olympiastadion immerhin in der eigenen Stadt ausweichen konnte, musste der letztjährige Play-off-Gegner der Eisernen ins fast 400 Kilometer entfernte Helsinki für seine Qualifikationsspiele umziehen. Die Conference League, die als dritter europäischer Wettbewerb ins Leben gerufen wurde und den kleineren Vereinen eine Möglichkeit auf internationalen Fußball bieten sollte, erhielt dadurch in ihrem Premierenjahr mancherorts einen Beigeschmack. Aber: Der hat die Offiziellen der Uefa vielleicht auch zu einem Umdenken bewegt. „Ich glaube, dass die Conference League zu einer Sensibilität beigetragen hat“, sagt Dirk Zingler, „dass kleinere Vereine mehrere Hundert Kilometer reisen müssen, kann es ja nicht sein.“

Dass der 1. FC Union Berlin sich die 30 Kilometer mit dem Bus in Richtung Westend sparen kann, macht den Donnerstag zu einem weiteren historischen Heimspiel in der Geschichte der Eisernen. Für Dirk Zingler und alle anderen, für die die Alte Försterei ihre fußballerische Heimat ist, werden Träume wahr.