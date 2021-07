Berlin - Jetzt rollt der Ball auch wieder bei den Eisernen, die Saisoneröffnung in der Alten Försterei steht. Und das vor immerhin 2000 Zuschauern. Der 1. FC Union empfängt zur Bundesliga-Primetime (15.30 Uhr) den FK Dukla Prag und probt in den kommenden Tagen so etwas wie den Europa-Cup.

Straffes Programm für Union im August