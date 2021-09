Berlin - Wiedersehen macht Freude, manchmal auch Freunde. Je nachdem, wie es ausgeht. Das wird dem 1. FC Union, je länger er in der Bundesliga spielt, immer öfter passieren, so oder so. Weil die Eisernen in ihrer dritten Saison inzwischen liebgewordener Teil dessen sind, was Wochenende für Wochenende in Deutschlands oberster Spielklasse passiert und sie deshalb mehr und mehr mit dem Getriebe verschmelzen und es ein klein wenig sogar ölen.

Immer mehr ehemalige Unioner sind bei anderen Vereinen

Immer öfter nämlich gibt es bei dem einen oder anderen gegnerischen Spieler den Zusatz, dass er mal als einer der ihren in der Alten Försterei gespielt hat. Eine komplette Mannschaft der Ex-Eisernen kommt aktuell noch nicht zusammen, viel aber fehlt nicht mehr: Robert Andrich, Keven und Nico Schlotterbeck, Sebastian Andersson, Christopher Lenz und nach den letzten Tagen des Transfersommers auch Marcus Ingvartsen und Sebastian Griesbeck. Bayer Leverkusen, der 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, Mainz 05 und Greuther Fürth sind nunmehr die Vereine und bei den Schlotterbecks ist der SC Freiburg der neue auch der alte. Selbst einen Trainer mit Köpenicker Vergangenheit hat diese Noch-Rumpf-Elf: Steffen Baumgart, der seit diesem Spieljahr die Kölner Geißböcke auf Angriff trimmt. Mit anderen Worten: Es gibt in der Bundesliga immer mehr Eisern Union.

Einer fehlt in dieser Aufzählung. Mit ihm hat diese Geschichte angefangen und er hat bei den Anhängern die zuletzt tiefsten Fußstapfen hinterlassen, auch wenn es in seinem Fall eher Handabdrücke sind: Rafal Gikiewicz. Nun kommt der Schlussmann mit dem FC Augsburg zurück ins Ballhaus des Ostens, zum zweiten Mal nach seinem Abschied im Sommer 2020. Herzlich willkommen, Rafal, oder besser: Serdecznie witamy!

Die erste Rückkehr stand für den Polen unter einem äußerst günstigen Stern. Es war sein erstes Punktspiel für seinen neuen Verein, es war das erste Meisterschaftsmatch überhaupt nach dem spektakulären Torhütertausch mit Andreas Luthe, und es endete wie seitdem nie wieder eine Partie in der Alten Försterei, mit einem Sieg für die Gäste: Union 1, Augsburg 3.

Im modernen Fußball bürgert es sich immer mehr ein, dass ein Ex bei einem Erfolg über seinen ehemaligen Verein nicht mehr zu Jubelarien losstürmt, sondern ein Tor mit einem Pssst-Zeigefinger auf seinen Lippen allein in sich hineinfeiert, wobei feiern nicht einmal der richtige Begriff dafür ist und Andacht es eher trifft. Demut und Respekt sind die Kategorien in einem solchen Moment.

Ein Treffer von Gikiewicz, nun ja, ist nach Lage der Dinge nicht zu erwarten. Aber bei diesem ganz und gar verrückten Kerl weiß man nie, zumal jeder Union-Anhänger die traumhafte Geschichte kennt: 7. Oktober 2018, die 4. Minute der Nachspielzeit gegen Heidenheim beim Stand von 0:1, Kopfball Gikiewicz, Tor, der Ausgleich zum 1:1, Platz zwei in der 2. Bundesliga behauptet und am Saisonende, auch und gerade dank dieses Torhüter-Torjägers, aufgestiegen. Das, was diesen Teufelskerl ausmacht, nennt man anderswo schon Kult.

Für Rafal Gikiewicz läuft es in Augsburg gerade nicht sonderlich gut

Derzeit läuft es für Gikiewicz allerdings nicht sonderlich gut. Acht Tore hat der 33-Jährige in den bisherigen drei Spielen kassiert, sein Team hinkt als Tabellenvorletzter hinter den eigenen Erwartungen deutlich zurück. Wer ihn kennt, weiß, dass der Vulkan in ihm zu brodeln beginnt. Aber auch, dass er, wenn es Sonnabend 15.30 Uhr schlägt, in seinem einstigen Wohnzimmer zu ganz besonderen Taten fähig ist.

Einem Zu-Null vielleicht, dem Wunschergebnis eines Schlussmannes. Was wünscht man also einem, den man wertschätzt, die Sympathien aber beim anderen Team liegen? Dass er zig Hochkaräter entschärft, gegen das entscheidende Tor aber machtlos ist? Auf jeden Fall, dass er erhobenen Hauptes die Alte Försterei verlassen kann und in der nächsten Saison gesund wiederkommt. Wie das mit Freunden so ist und weil das Wiedersehen mit ihnen Freude macht.