Europaeuphorie gegen Abstiegsangst: Das ist das Duell Union gegen den VfB Stuttgart

In dieser Frage steckt durchaus Potenzial dafür, bei „Wer wird Millionär?“ den Telefonjoker in Anspruch zu nehmen: Wie viele Vereine aus dem aktuellen 18er-Feld waren 1963 dabei, als die Fußballbundesliga in ihr erstes Spieljahr ging? Drei? Vier? Sieben oder doch acht?

Sieben sind es, immerhin. Es gab schon mal weniger. Von aufrechten Sieben kann deshalb keine Rede sein. Nachdem der Hamburger SV vor fünf Jahren abgestiegen ist, gibt es nämlich kein Gründungsmitglied mehr, das durchgängig erstklassig geblieben ist. Die sieben, die vor sechzig Jahren zu den Pionieren zählten, sind in Summe 26-mal abgestiegen. Das ist eine ziemlich hohe Hausnummer. Den 1. FC Köln, immerhin erster Titelträger der neuen Spielklasse, hat es wie auch Hertha BSC mit sechs Abstiegen am häufigsten erwischt, Borussia Dortmund im Gegenzug nur einmal und Werder Bremen zweimal.

Das will heißen: Es ist, im Fußball womöglich mehr als anderswo, nichts für die Ewigkeit. In München hat es einen wahren Erdrutsch gegeben, als Gründungsmitglied TSV 1860, in den frühen Bundesligajahren Pokalsieger (1964) und Meister (1966), in Turbulenzen geraten ist, den Status als Nummer 1 in der Landesmetropole an den FC Bayern verloren hat. Anderswo, der FC St. Pauli am Hamburger SV und die SG Wattenscheid am VfL Bochum, haben die Außenseiter ab und an am eigentlichen Denkmal gekratzt, geschafft, es vom Sockel zu stoßen, haben sie es nicht. Das passiert dagegen gerade in Berlin zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC.

Die Männer aus der Alten Försterei sind ohnehin das Musterbeispiel dafür, wie in der jüngeren Historie die Dinge gravierend verändert und nahezu auf den Kopf gestellt werden können. Mit dem VfB Stuttgart kommt dazu am Sonnabend das klassische Pendant zum Spiel um Bundesligapunkte nach Köpenick. Auch die Schwaben gehören zum Stammpersonal in Deutschlands Eliteliga und zu den 16 Gründungsmitgliedern. Als sie am 24. August 1963 auf Schalke mit einem 0:2 ihr erstes von inzwischen 1891 Bundesligaspielen absolvierten, waren die Eisernen als 1. FC Union noch gar nicht gegründet. Das erfolgte erst zweieinhalb Jahre später, noch dazu in der zweitklassigen DDR-Liga.

Jüngste Spielzeiten passen nicht in das Verständnis des VfB Stuttgart

Noch schlimmer erging es den Männern aus der Alten Försterei in den Spielzeiten, in denen der VfB in der Bundesliga Meister geworden war: 1984 waren die Spieler um Lutz Möckel und Andreas Hawa, Olaf Seier und Lutz Hendel, Waldemar Ksienzyk und Uwe Borchardt in zwei Entscheidungsspielen gegen Chemie Leipzig abgestiegen; 1992 nahmen die Rot-Weißen als Staffelsieger der Oberliga Mitte an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga teil, wurden hinter dem VfL Wolfsburg, dem FSV Zwickau und dem damaligen FC Berlin jedoch abgeschlagen Letzter; 2007 hatte es in der drittklassigen Regionalliga Nord mit Ach und Krach – auch Holstein Kiel als Absteiger brachte es wie Union auf 48 Punkte – zum Klassenerhalt gereicht. Als die Stuttgarter 1997 mit einem 2:0 im Finale gegen Energie Cottbus Pokalsieger wurden, landeten die Eisernen in der Regionalliga sage und schreibe 20 (!) Punkte hinter den Lausitzern auf Rang 5.

Die Kehrseite der Medaille vor allem aus VfB-Sicht aber ist, dass es neben drei Meistertiteln ebenso drei Abstiege gibt: 1974, 2016 und 2019 nach der 2:2- und 0:0-Relegation gegen die Eisernen. Vor allem die jüngsten Spielzeiten passen ganz und gar nicht in das Verständnis eines Vereins, aus dessen Reihen mit Guido Buchwald (1990) ein Weltmeister kommt und der mit Hansi Müller, Bernd und Karlheinz Förster (1980) sowie Fredi Bobic (1996) vier Europameister stellt. Für Union bleibt der Aufstieg für immer mit dem VfB verbunden und eine Sternstunde der Vereinsgeschichte. Inzwischen aber ist die Entwicklung beider – hier Tabellenplatz 3, da die Rote Laterne – deutlich gegensätzlich.

Um das Dilemma des Teams aus Cannstatt in den vergangenen zehn Jahren auf den Punkt zu bringen: Als Aufsteiger, so 2018 als Tabellensiebter und 2021 als Tabellenneunter, schnitten die Schwaben mit Abstand am besten ab. Ansonsten ging es nie höher als auf Platz 12. Im Vorjahr schafften sie im buchstäblich allerletzten Augenblick (das 2:1 gegen Köln fiel in der zweiten von acht Minuten Nachspielzeit) auch deshalb nur die Rettung ohne eine erneute Relegation, weil Hertha BSC bei Borussia Dortmund mit einem späten Gegentor 1:2 verlor.

Nun zum Kontrastprogramm Köpenick. Der 1. FC Union ist der jüngste Erstmals-Aufsteiger. Alle anderen, die 2019 mit den Eisernen oder in den Jahren danach aufgestiegen sind, waren zuvor schon für mindestens 34 Spiele oben. So Köln und Paderborn, Stuttgart und Bielefeld, Bochum und Greuther Fürth, für dieses Spieljahr Schalke und Bremen sowieso. Dabei haben die Männer um Trainer Urs Fischer eine Performance hingelegt, die anderswo mit viel Anerkennung, noch mehr Lob und vor allem einer großen Portion Zustimmung bedacht wird, wobei das Abschneiden in der Tat sensationelle Züge trägt.

Der große Tag vom Mai 2019 liegt gefühlt erst ganz kurze Zeit zurück

Blanke Zahlen, einen besseren Gradmesser kann es dafür nicht geben, belegen das. Auch wenn in diesem Zusammenhang eine „ewige Tabelle“ hochgegriffen ist, sagt das Tableau, das mit Spiel 1 der Köpenicker in der Bundesliga beginnt, etwas aus, das schier unglaublich ist. Die Eisernen haben sich in ihren bisherigen 127 Spielen auf Rang 5 gepunktet. Nur die Bayern und Dortmund sind ein gehöriges Stück enteilt, dazu Leipzig und Leverkusen. Mehr ist nicht. Freiburg und Wolfsburg, Mönchengladbach und Frankfurt sind, wenn auch mit heißem Atem und geringem Abstand, derzeit nur Verfolger.

Immer besser sind diejenigen aus Köpenick geworden, die als Romantiker gekommen sind und in der Bundesliga vorerst lediglich ein Jahr Urlaub machen wollten. Von Platz 11 über 7 und 5 auf aktuell 3 sind sie geklettert. Auch in der Punktausbeute haben sie von 41 über 50 auf 57 für jeden sichtbar zugelegt. In der laufenden Spielzeit stehen sie bei 48 Zählern mit der realistischen Aussicht, in den restlichen neun Partien die Latte ein weiteres Mal ein Stückchen höher zu legen. Wenn nicht, können sie damit trotzdem gut leben.

Wie schnelllebig die Zeit gerade auch im Fußball geworden ist und der Erfolg von heute schon die Niederlage von morgen sein kann, zeigt ebenso der personelle Wandel sowohl bei den Eisernen wie noch viel deutlicher bei den Stuttgartern. Dabei, so die Erinnerung vor allem in der Fangemeinde der Köpenicker, liegt der große Tag vom Mai 2019 gefühlt erst ganz kurze Zeit zurück. Wohl sind hier Urs Fischer als Trainer, Oliver Ruhnert als Manager, Dirk Zingler als Präsident, Christopher Trimmel als Kapitän und der damalige Oldie Michael Parensen als Technischer Direktor der Lizenzspielerabteilung weiterhin im Verein, dort jedoch ist die Fluktuation gerade auf dem Trainerposten regelrecht inflationär. Nach Nico Willig, der nur Minuten nach der verlorenen Relegation zurückgetreten war, hat der VfB bis zu Bruno Labbadia (im Dezember mit Vertrag bis 2025 gekommen) mit Tim Walter, Pellegrino Matarazzo und Michael Wimmer drei weitere Trainer verschlissen. In den vergangenen zehn Jahren waren im Ländle sagenhafte sechzehn (!) Trainer im Amt, manche nur Wochen, andere wenige Monate und mit Hannes Wolf und Matarazzo lediglich zwei länger als ein Jahr.

Das muss sich nicht gerade in der Partie an diesem Sonnabend ändern

Einen Austausch hat es zwischen Union und den Schwaben dagegen bei Spielern gegeben, wobei die Eisernen bisher mehr profitiert haben als die im Trikot mit dem roten Brustring. Christian Gentner, nach zwei Spielzeiten in der Alten Försterei und einer letzten Station als Spieler beim FC Luzern seit Jahresbeginn zurück in Stuttgart und beim VfB Leiter der Lizenzspielerabteilung, und Timo Baumgartl über den Umweg PSV Eindhoven prägten und prägen das Gesicht der Eisernen. Von Köpenick in den Südwesten der Republik hat es hingegen Genki Haraguchi gezogen.

Etwas, was aus Sicht des 1. FC Union bei allem Wechsel und allen schnellen Veränderungen dauerhaft so bleiben möge, ist folgende Tatsache: Es gibt zwei Vereine, die zum Bundesliga-Establishment gehören und gegen die die Eisernen noch kein Spiel verloren haben, das sind der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart. Das muss sich nicht gerade in der Partie an diesem Sonnabend ändern. Für die Ewigkeit, das sagt zumindest der gesunde Menschenverstand, scheint jedoch selbst das eher nicht gemacht.