Ex-Union-Star Kruse: Wechsel zu Hertha ist eine Option!

Max Kruse schoss den 1. FC Union Berlin vor zwei Jahren in die Conference League. Jetzt will er wieder angreifen – vielleicht sogar in der 2. Liga.

Max Kruse will zur neuen Saison wieder bei einem Verein unterschreiben, am liebsten in der Bundesliga.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild

Am Montag jährte sich der Tag zum zweiten Mal, an dem Max Kruse den 1. FC Union Berlin in die Conference League führte. Seinerzeit erzielte er den 2:1-Siegtreffer gegen RB Leipzig, ein halbes Jahr später verließ er die Köpenicker, wechselte zum VfL Wolfsburg.

Bei den Niedersachsen wurde sein Vertrag allerdings vor einem halben Jahr aufgelöst, seitdem sieht Kruse den Fußball nur noch aus der Zuschauerrolle und mit seiner Frau Dilara als wöchentlicher Tipper aller Ergebnisse. Nun hat er betont, dass dies aber kein Dauerzustand werden soll, er seine aktive Karriere zeitnah fortsetzen möchte – und das auf möglichst hohem Niveau.

„Ich will noch mal in der Bundesliga angreifen, wenn es geht. Ich glaube, dass ich noch genug Qualität hätte, Mannschaften in der Bundesliga zu helfen“, sagte Kruse in einem Interview mit dem Influencer Diyar Acar. Der Offensivspieler ist sich allerdings durchaus darüber bewusst, dass es möglicherweise nicht viele Angebote geben wird. Deshalb schließt er auch kein Szenario aus.

Kruse über möglichen Hertha-Wechsel: „Bevor ich arbeitslos bleibe …“

„Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich niemals zu Hertha gehe, weil ich bei Union gespielt habe. Wenn Hertha meine einzige Option wäre im Sommer …“, erklärte der Offensivspieler. „Bevor ich arbeitslos bleibe, würde ich das natürlich auch machen.“ Ein Wechsel zum frisch gebackenen Zweitligisten würde bei den Anhängern der Eisernen natürlich alles andere als gut ankommen. Fraglich allerdings auch, ob die Hertha sich einen Spieler wie Max Kruse finanziell überhaupt leisten könnte.

Zuletzt hatte man Kruse in erster Linie auf seinem YouTube-Kanal gesehen. Doch auch das möchte er zukünftig wieder ändern: „Bei allem Spaß, den ich an YouTube und Social-Media-Sachen und so habe, bin ich halt noch aktiver Fußballer. Und das ist meine Priorität Nummer 1, weil es mein täglich Brot ist“, erklärte Kruse. „Deswegen habe ich für mich entschieden, die Social-Media-Aktivitäten ein bisschen runterzufahren.“

Max Kruse absolvierte bislang 307 Spiele in der Bundesliga, erzielte dabei 97 Tore und bereitete weitere 79 vor. In der 2. Liga kommt er auf 20 Tore und zehn Vorlagen in 63 Partien.