Starspieler Sheraldo Becker im Porträt, Teil 1: „Man muss wissen, was man will“

Sheraldo Becker ist der schillerndste Profi im Kader des 1. FC Union Berlin. Aber was ist das eigentlich für ein Typ? Und was hat der 28-Jährige im Sinn?

Sheraldo Becker zögert mit seiner Antwort. Zehn, fünfzehn Sekunden vergehen. Die eine Frage lautet: Was gefällt Dir an Berlin? Die andere: Was gefällt Dir nicht an Berlin? Becker lächelt, senkt den Kopf, hebt ihn wieder, sagt: „Mein Leben in Berlin ist eigentlich wie mein Leben in Amsterdam.“ Das klingt gut, hat der Profi des 1. FC Union Berlin doch zuvor in liebevollen Worten von seiner Kindheit und Jugend in der niederländischen Metropole erzählt. Also 1:0 für Union Berlin! Schließlich fügt er an: „Was mir hier aber fehlt, ist ein gutes karibisches Restaurant, ja, das Essen meiner Mutter. Sie hat, als ich klein war, jeden Tag für uns gekocht. Riesengroße Portionen. Das war so gut, dass ich drei Tage hintereinander das Gleiche essen wollte.“

Höchstgeschwindigkeit: über 36 Stundenkilometer

Ilse Luise, so heißt Sheraldo Beckers Mutter. Sie wird im folgenden Porträt des 28 Jahre alten Fußballprofis noch des Öfteren erwähnt werden, weil Becker im Verlauf des gut einstündigen Gesprächs immer wieder von selbst auf sie zu sprechen kommt. Er erzählt: „Jeden Morgen, wirklich jeden Morgen telefonieren wir miteinander, wünschen uns einen guten Tag.“ Er sagt: „Ich bin glücklich, wenn meine Mutter glücklich ist.“ Was wohl auch im Umkehrschluss der Fall ist.

Sheraldo Becker ist der Starspieler der Eisernen, schillerndster Typ und bester Angreifer im Kader von Trainer Urs Fischer. Einer, der mit einer Aktion aus einer bewegten Masse eine rasende machen kann. Höchstgeschwindigkeit: über 36 Stundenkilometer, womit er zu den drei schnellsten Spielern der Bundesliga zählt. An über 30 Prozent aller Tore des 1. FC Union ist er beteiligt, als Torschütze oder eben als Vorlagengeber. Marktwert: 15 Millionen Euro – mindestens. Becker ist einer, über den man immer spricht. Ja, aufgrund seines Tempos und aufgrund seiner Unberechenbarkeit ist er womöglich der spektakulärste Spieler, der jemals das Trikot der Eisernen getragen hat. Aber was hat er tatsächlich zu sagen beziehungsweise was ist das eigentlich für ein Typ?

Becker lässt Union jubeln, wie hier bei seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 im Derby gegen Hertha BSC im August 2022. Camera4/imago

Becker ist ein erwachsener junger Mann, auch wenn er bei einer aus seiner Sicht zu zeitigen Auswechslung gern mal den Eindruck eines trotzigen Kleinkindes erweckt. Lässig ist er, aber keineswegs ein Tunichtgut. Selbstbewusst, das allemal, aber nicht arrogant oder übermütig. Und er öffnet sich, wenn er Lust darauf hat. Und das hat er an diesem Nachmittag in einer Loge im Stadion An der Alten Försterei. Kurzum: Becker ist ein VIP ohne Allüren.

Er liebt es, Vater zu sein

Das mit der öffentlichen Zurschaustellung seiner Enttäuschung könne er einfach nicht lassen, wird er gegen Ende des Interviews fast entschuldigend sagen: „Jeder kann es im Stadion an meinem Gesicht ablesen, wenn ich unzufrieden bin mit meiner Leistung. Wenn wir gewinnen und ich schlecht gespielt habe, freue ich mich natürlich für die Mannschaft, fühle mich aber trotzdem scheiße. Es hängt mir auch am nächsten Tag noch nach. Ich kann das nicht akzeptieren. Weil ich weiß, dass ich es besser kann. Und ich hasse es zu verlieren.“

Sheraldo Becker liebt seine Patchworkfamilie. Koch/imago

Und nun wird’s erst mal privat. Becker liebt es, Vater zu sein. Er ist es von einem Jungen namens Reign Million Ocean, der fünf Jahre alt ist, aus einer früheren Beziehung mit Merel de Jong stammt. Von einem weiteren Jungen namens Mio Sheraldo Jr., den seine Lebensgefährtin Kelly Loef im September 2021 zur Welt gebracht hat. Auch der siebenjährige Mason, der nicht sein leiblicher Sohn ist, sondern aus der Liaison von Kelly Loef mit dem niederländisch-südafrikanischen Fußballprofi Lars Veldwijk hervorgegangen ist, liegt ihm am Herzen. Becker sagt: „Du spürst die große Verantwortung, klar, aber es macht einfach Spaß. Ich höre Musik mit ihnen, tanze mit ihnen und gebe ihnen, wenn ihre Mama nicht hinguckt, schon mal ein Stück Schokolade. Ich steh jeden Morgen auf, mach das Frühstück, hey, ich mach alles für meine Kinder.“

Wurzeln in Suriname

Ob und wie er sich im Laufe der vergangenen Jahre verändert hat, lautet nun die Frage. Er antwortet: „Ich habe immer noch das Kind in mir, aber ich weiß natürlich inzwischen mehr über das Leben.“ Zum Beispiel, dass die eine oder andere Entscheidung tatsächlich keine leichte ist und Konsequenzen hat. So wie die aus dem Jahr 2021, als er den Entschluss fasste, künftig für Suriname zu spielen und sich damit um die Chance auf eine Berufung in die Elftal brachte.

Diesbezüglich sagt er: „Ich bin sehr stolz darauf, für Suriname zu spielen. Meine Eltern kommen von dort, ich habe dort immer noch Familie. Klar, erst mal gab es den Traum, nicht nur bei den Junioren, sondern auch bei den Senioren für die Niederlande zu spielen. Aber wenn sich dieser Traum offenbar nicht verwirklichen lässt, muss man eine Entscheidung treffen. Das war fifty-fifty. Auf was hätte ich warten sollen? Das ist nun mal Schicksal, vielleicht auch Gottes Wille.“

Becker (hintere Reihe 2.v.r.) war in den Jugendmannschaften bei Ajax stets Stammspieler. ANP/imago

Folgendes bleibt also gleich mal festzuhalten: Von einem Muttersöhnchen kann nicht die Rede sein. Sheraldo Becker ist, wie bereits angedeutet, in Amsterdam geboren und aufgewachsen, unter der Obhut seiner Eltern, an der Seite von Schwester Chanelva (Jahrgang 1988) und Bruder Patrick (Jahrgang 1977). Im Stadtviertel Spaarndamerbuurt, wie er uns auf einem Stadtplan zeigt.

Ein Arbeiterquartier war und ist das, zentrumsnah, aber auch nah am alten Holzhafen gelegen, geprägt von Sozialbauten im Stile der Amsterdamer Schule beziehungsweise des Backsteinexpressionismus. Moord- & Brandbuurt wurde das Viertel früher auch mal genannt. Becker weiß von seiner Hood gleichwohl nur Positives zu berichten. Hin und wieder habe es Probleme gegeben, aber nur von der Art, wie es sie überall gibt, sagt er. Sein Alltag bestand aus Spielen, Lernen, Spielen und noch mal Spielen, mit seinen Kumpels, deren Eltern ebenfalls aus Suriname, aber auch aus der Türkei, Marokko und anderen Ländern stammten. Verschworener Haufen und so. Er sagt: „Wir wussten: Wir sind eins – unabhängig von unserer Herkunft.“

Mit dem Fahrrad war er oft unterwegs – und natürlich mit dem Ball. Schließlich beschreibt er sich im Rückblick als einen Tick „zu aktiv“ und „zu unruhig“, was in der Schule zur Folge hatte, dass er eine Zeit lang direkt neben der Lehrerin sitzen musste. Wobei die Schule an sich kein Problem gewesen wäre, sagt er. Zeichnen, Schreiben, all das wäre ihm leicht von der Hand gegangen.

Auch dank seiner Mutter, die ganz bewusst schon immer Niederländisch mit ihm gesprochen habe, während er sich mit seinem Vater, der als Bauarbeiter beschäftigt ist, von jeher in Sranantongo, einer in Suriname gesprochenen Kreolsprache, unterhalten habe. Becker sagt: „Ich konnte mich in der Grundschule halt nicht über einen längeren Zeitraum konzentrieren.“ Und dann, als er neun Jahre alt war, hatte Schwester Chanelva eine Idee, wo einer mit so viel Energie hingehört: in einen Verein, am besten gleich in den besten in der Stadt.

Von Ajax entdeckt

Also ab zum Talentetag von Ajax Amsterdam. Und siehe da: Als einer von vier aus 200 Bewerbern schafft es Sheraldo in die berühmte Nachwuchsschule des niederländischen Rekordmeisters und immer weiter von Jahrgang zu Jahrgang, während andere auch gern mal nach einem Jahr wieder aussortiert werden.

Dabei folgt er einfach nur den Ratschlägen seiner Mutter: Spiel so, wie du im Park spielst! Wenn du nicht glücklich bist, sag es! Wenn dir etwas nicht gefällt, sag es! Und wenn du mit dem, was der Trainer sagt, nicht einverstanden bist, dann geh auf ihn zu, rede mit ihm! Und noch eine Erfolgsformel hatte er: „Ich dachte nicht, dass ich jetzt unbedingt Fußballprofi werden will. Ich bin auch nie von irgendjemandem, schon gar nicht von meinen Eltern, gepusht worden. Ehrlich: Ich wollte einfach nur spielen. Fußball muss doch Spaß machen.“



Lesen Sie morgen, wie es dazu kam, dass sich Sheraldo Becker erst mal zu einem Abschied aus Amsterdam gezwungen sah. Zudem, was der Angreifer von Unions Cheftrainer Urs Fischer hält.



„Dieser Text ist zuerst im Eisern Magazin Nr. 7 erschienen.“