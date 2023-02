Bundesliga-Topspiel: Hier sehen Sie FC Bayern gegen Union Berlin im TV

Robin Knoche (l.) und Thomas Müller dürften sich auch am Sonntag in einigen direkten Duellen auf dem Platz begegnen.

Noch nie zuvor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga standen nach 21 Spieltagen drei Vereine punktgleich an der Tabellenspitze. Nun will es der Spielplan der DFL, dass mit dem FC Bayern (1.) und dem 1. FC Union Berlin (3.) zwei Vertreter des Spitzentrios im direkten Duell aufeinandertreffen.

Die Eisernen reisen nach dem kräftezehrenden Auftritt in der Europa League gegen Ajax Amsterdam (3:1) zwar nur als Außenseiter nach München, dennoch will die Mannschaft von Trainer Urs Fischer auch in der Allianz Arena mindestens einen Punkt ergattern.

Am Sonntag (17.30 Uhr) wird die Partie in München angepfiffen und alle Zuschauer, die nicht live vor Ort sein können, haben bei DAZN die Möglichkeit, die 90 Minuten live und in voller Länge zu sehen. Die Übertragung mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Sandro Wagner beginnt bereits 45 Minuten zuvor um 16.45 Uhr.

