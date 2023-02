Wo Sie Union Berlin gegen Schalke 04 live im TV sehen können

Zwischen den Highlight-Spielen in der Europa League gegen Ajax Amsterdam trifft der 1. FC Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr) in der Bundesliga auf den FC Schalke 04. Die Gäste reisen als Tabellenletzter nach Köpenick und haben in der laufenden Saison auswärts noch nicht gewonnen.

Für die Eisernen ist das Sonntagsspiel in dem bisherigen Jahr ein Novum. Bislang spielte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer vier der fünf Bundesliga-Partien am Sonnabend, das Auswärtsspiel bei Werder Bremen fiel in einer Englischen Woche auf einen Mittwochabend.

Da Union Berlin in der Europa League spielt und diese Begegnungen immer am Donnerstag ausgetragen werden, ist klar, dass nun in der Bundesliga ein Sonntagsspiel folgt. Und die werden wie gewohnt auch 2023 vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Übertragung mit Vorberichten und Interviews beginnt um 14.45 Uhr.

Das Standard-Paket bekommen Sie für 24,99 Euro im Monat. Damit sehen Sie nicht nur die Sonntagspartien, sondern auch das Eröffnungsspiel eines jeden Spieltags am Freitagabend.