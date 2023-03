Europa League: Wo läuft Union Berlin gegen Saint-Gilloise live im TV?

Der 1. FC Union Berlin will gegen Saint-Gilloise ins Viertelfinale der Europa League einziehen.

Der 1. FC Union Berlin will gegen Saint-Gilloise ins Viertelfinale der Europa League einziehen. Andreas Gora/dpa

Die Spannung steigt merklich rund um das Stadion An der Alten Försterei. Am Donnerstag (18.45 Uhr) empfängt der 1. FC Union Berlin hier den belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise zum Hinspiel des Europa-League-Achtelfinals. Vor Beginn der Saison hätte man beiden Klubs nicht unbedingt zugetraut, dass sie am Ende unter den letzten 16 Teams im Wettbewerb stehen werden.

Umso spannender, wer sich in zwei Spielen durchsetzen und am Ende ins Viertelfinale einziehen wird. Union Berlin gilt aufgrund der hervorragenden Entwicklung über die gesamte Saison hinweg als Favorit, allerdings hat diese Rollenverteilung nichts zu sagen. Vor den Playoffs gegen Ajax Amsterdam war das Team von Trainer Urs Fischer Außenseiter - und setzte sich trotzdem durch.

Das Hinspiel gegen Saint-Gilloise elektrisiert nun natürlich alle Unioner, leider können viele aber auch diesmal aufgrund der begrenzten Kapazität nicht im Stadion dabei sein. Zweiter Wermutstropfen: Das Spiel wird nicht im Free-TV, sondern lediglich bei RTL+ zu sehen sein. Im Hauptprogramm zeigt RTL später am Abend (Anstoß: 21 Uhr) die Partie zwischen Juventus Turin und dem SC Freiburg.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig. Die Matchday-Show am Donnerstag mit allen Vorberichten zur Begegnung zwischen Union Berlin und Saint-Gilloise startet eine halbe Stunde vor Anpfiff um 18.15 Uhr.