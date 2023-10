Fischer sauer nach 2:4-Pleite: „Wie wir verteidigt haben, war ungenügend“

Kevin Behrens: Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, liegen 2:1 in Führung und nehmen uns in der Pause viel vor. Wir wollten dagegenhalten, keinen Schritt weniger machen und hier endlich mal was mitnehmen. Dortmund hat dann umgestellt, ab da hatten wir Probleme, den richtigen Zugriff zu bekommen. Das schnelle 2:2, der nächste Nackenschlag, hat dann etwas mit unseren Köpfen gemacht. Nach dem 3:2 sind wir dann der Musik hinterhergerannt.

Oliver Ruhnert: Es ist eine Situation, die für uns ungewöhnlich ist. Wir haben aber auch seit Jahren darauf hingewiesen, dass so etwas mal passieren könnte. Dafür sind wir manchmal belächelt worden, aber manchmal sind der Klassenerhalt und die 40 Punkte eine Zielsetzung, die anzustreben ist. Im Moment scheinen wir uns genau darauf hinzubewegen. Die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel gemacht. Was mir nicht gefallen hat und was ich auch nicht verstehe ist die Tatsache, wie passiv wir in der zweiten Halbzeit geworden sind. Ich hatte den Eindruck, dass Dortmund heute nicht seinen besten Tag hatte.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Ich habe in der ersten Halbzeit eine sehr gute Reaktion meiner Mannschaft auf die unglückliche Niederlage gegen Braga gesehen. Beide Mannschaften waren vor allem über Standardsituationen gefährlich, insgesamt war er ausgeglichen. Trotzdem gehen wir mit einer Führung in die Pause, das sollte eigentlich Auftrieb geben. Wie wir das zweite und dritte Gegentor bekommen, das geht auf diesem Niveau so nicht. Da fehlt jegliche letzte Konsequenz, es gibt klare Abmachungen, was wir da zu tun haben. Wenn ich sehe, wie wir die vier Gegentore insgesamt verteidigt haben, ist das ungenügend.

Edin Terzic (auf der Pressekonferenz): Es war eine sehr schwierige erste Halbzeit mit sehr vielen und sehr langen Unterbrechungen. Da war es schwierig, dass das Spieltempo hochgehalten wird. Wir wollten schon vor der Pause viel mehr über die Flügel kommen, die Bälle scharf und platziert vors Tor kriegen, das ist uns nicht gut gelungen. In der Halbzeit haben wir umgestellt, das sah danach dann deutlich besser aus. Wir haben die Kontrolle übernommen und nach dem 2:2 von Nico Schlotterbeck war es ein etwas anderes Spiel. Es ist nie leicht gegen Union Berlin Tore zu erzielen oder gegen sie nach Rückstand zurückzukommen.