Flucht ohne Wiederkehr: 1. FC Union Berlin trifft auf VfL Wolfsburg und vielleicht Max Kruse

Max Kruse will am Sonntag erstmals seit seinem Weggang vom 1. FC Union wieder in der Alten Försterei spielen. Doch in Wolfsburg hat er keine Zukunft mehr.

Mittlerweile ergeben jene Spieler, die in drei Jahren Bundesliga den 1. FC Union Berlin verlassen und anderswo in Liga 1 angeheuert haben, eine komplette Mannschaft. Dabei geht es nicht um Kicker, die nur ausgeliehen waren, sondern um die, die in Köpenick einen festen Vertrag hatten.

Rafal Gikiewicz versucht in Augsburg seine Kiste sauber zu halten, Marvin Friedrich leistet Defensivarbeit in Mönchengladbach und Christopher Lenz in Frankfurt, Robert Andrich wirbelt im Mittelfeld von Bayer Leverkusen, Marcus Ingvartsen in Mainz und Christian Gentner in Luzern. Auch gibt es Marius Bülter und Sebastian Polter auf Schalke, Taiwo Awoniyi bei Nottingham Forest, Grischa Prömel in Hoffenheim und Neven Subotic, der seine Fußballschuhe inzwischen an den Nagel gehängt hat. Und es gibt Max Kruse.

In Europa läuft es nicht gut

Irgendwie freut sich Union, „Mad Max“ am Sonntag in der Alten Försterei zu begrüßen, nachdem er im Winter ziemlich Hals über Kopf in die Auto-Stadt rübergemacht hat und nun mit dem VfL Wolfsburg zurückkehren soll in das Ballhaus des Ostens. Spuren hat Kruse durchaus hinterlassen in der Wuhlheide.

16 Tore in 38 Bundesligaspielen sind eine formidable Quote, weitere 81 erzielte er in zusammen 269 Partien für St. Pauli, Bremen, Freiburg, Mönchengladbach und Wolfsburg. Damit gehört er zu den Haudegen der Bundesliga und zu den prägenden Gesichtern der neueren Zeit.

Nur: Ein weiteres Spiel und damit ein weiterer Treffer werden vorerst nicht hinzukommen, dabei wäre Kruse mit 97 Toren der nächste Angreifer gewesen, der die 100-Tore-Marke hätte knacken können. Einen wie ihn hätten sie trotz mancher Eskapade noch gut gebrauchen können in Köpenick, für die Bundesliga und noch mehr für die Europa League, wo die Männer um Kapitän Christopher Trimmel nach dem 0:1 bei Sporting Braga, der zweiten Niederlage im zweiten Spiel, mit dem Rücken zur Wand stehen.

Max Kruse und die Bundesliga

Der So-gut-wie-Alleskönner ist bei Trainer Niko Kovac, der im Sommer in Wolfsburg von Kruse-Intimus Florian Kohfeldt übernommen hat, unten durch. „Es war keine Entscheidung, die von jetzt auf sofort gefallen ist, die haben wir reiflich überlegt“, sagte Kovac, „wir haben offene Augen, schauen uns alles an, beobachten gut.“

Weil der Fokus gerade auf Kruse lag, der aber lieber auf seinen sozialen Kanälen unterwegs war, von einem Vier-Stunden-Arbeitstag schwärmte, was nirgendwo gut ankam und erst recht nicht bei seinem Trainer, hatte er bei Disziplin- und Fitness-Freak Kovac von Anfang an ganz schlechte Karten. Nach Lage der Dinge wird Kruse für die Wolfsburger nicht mehr auflaufen, seine Karriere in der Bundesliga aber sieht der 34-Jährige trotzdem noch nicht beendet. Trotzig verkündete er auf seinen Kanälen: „Ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist – und niemand anderes.“

Schwierige Karrierewege für Ex-Unioner

Erst einmal aber ist Kruses Weggang aus Köpenick eine Flucht ohne Wiederkehr. Ein Fluch mag es nicht gerade sein, der die Spieler ereilt, die den 1. FC Union verlassen. Nicht alle fallen in ein Loch. So ist Rafal Gikiewicz in Augsburg vom ersten Tag an die unumstrittene Nummer 1, auch hält der Pole den einen oder anderen Elfmeter. Grischa Prömel ist in Hoffenheim, wo er im Nachwuchs schon war, sofort wieder heimisch geworden und hat für die TSG bereits getroffen. Auch Robert Andrich hat in Leverkusen seinen Platz gefunden. Zwar torkelt Bayer derzeit durch die Liga, hat erst ein Spiel gewonnen, am Dienstag aber hat der Mittelfeld-Haudrauf in der Champions League die Werkself beim 2:0 gegen Atletico Madrid mit seinem Führungstor auf die Siegerstraße gebracht.

Bei etlichen Ehemaligen aber bekommt die weitere Karriere zumindest einen leichten Knick. Taiwo Awoniyi, der als bisher Letzter die Alte Försterei trotz Vertrages verlassen hat, findet bei Nottingham Forest nur schwer in die Spur. Vorletzter ist der Aufsteiger in der englischen Premier League, nur ein Spiel hat er gewonnen. Außerdem kommt Awoniyi, der nach zig Stationen, bei denen er lediglich auf Leihbasis spielte, in Köpenick erstmals ein sportlich festes Zuhause gefunden hatte, zumeist von der Bank. Die wird ihm wenigstens vertraglich ein wenig versüßt, der Angreifer hat einen Kontrakt bis 2027. Gar nicht auf die Strümpfe kommt Marcus Ingvartsen. In dieser Saison hat der Däne erst ein Spiel bestritten, ausgerechnet beim 0:0 gegen die Eisernen durfte er 75 Minuten ran. Bei seinen bislang 26 Einsätzen für die 05er ging es für ihn jedoch nie über die volle Spielzeit.

Marvin Friedrich und Christopher Lenz

Für Marvin Friedrich und Christopher Lenz, die beiden Defensivspieler, läuft es mal so, mal so. Friedrich absolvierte für Mönchengladbach in der vorigen Rückrunde nur acht Spiele, fehlte wegen Grippe und nach einem Muskelfaserriss, auch hatte er sich Corona eingefangen. In diesem Spieljahr war er bisher fünfmal dabei, kam dabei aber auf eine Einsatzzeit von nur 151 Minuten.

In Köpenick hatte er von 86 möglichen Spielen nicht nur 78 bestritten, sondern alle sogar über 90 Minuten. Selbst bei zwei Ampelkarten war das Glück auf seiner Seite. Bei der ersten, es war bei einem 3:1 in Freiburg, musste er erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit vom Platz, bei der zweiten, bei einem 2:2 in Hoffenheim, in der vierten.

Noch schlechter ergeht es Lenz. Nur 15 Spiele absolvierte er in der vorigen Saison für die Eintracht, in der Startelf lediglich sechs. In der Europa League war er nur zweimal als Einwechsler dabei. Doch auch ihm war bei allem Pech das Glück trotzdem hold. Bei Eintrachts Finaltriumph gegen die Glasgow Rangers kam Lenz für die letzten 20 Minuten der Verlängerung und war beim Elfmeterschießen, das die Frankfurter 5:4 gewannen, als erster Schütze seines Teams erfolgreich. Damit darf Lenz sich Europapokalsieger nennen. Aktuell aber ist er erneut am Oberschenkel verletzt und hat das 1:0 seines Teams am Dienstag in der Champions League bei Olympique Marseille verpasst.

Christian Gentner und Neven Subotic

Mies wiederum läuft es für Sebastian Andersson in Köln. In Unions erster Saison nach dem Aufstieg in die Bundesliga war der Schwede mit zwölf Toren der erfolgreichste eiserne Torjäger. Bei den Geißböcken kam er in zwei Spielzeiten auf genau die Hälfte an Treffern. In diesem Spieljahr war Andersson wegen einer Knieoperation noch gar nicht im Einsatz. Dabei bräuchten ihn die Kölner gerade jetzt besonders dringend, weil sie ihren vorjährigen 20-Tore-Stürmer Anthony Modeste nach Dortmund verloren haben.

Wieder ganz anders ist die Situation bei Christian Gentner und Neven Subotic. Gentner, als Oldie gekommen und als Super-Oldie gegangen – in der Bundesliga ist er mit 35 Jahren und 281 Tagen Unions ältester Spieler und seit einem Treffer bei einem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf mit 34 Jahren und 318 Tagen auch der älteste eiserne Torschütze –, hat in der Schweiz angeheuert, bestreitet für den FC Luzern derzeit jedoch seine letzten Wochen als Spieler. Ab 1. Januar kommenden Jahres wird Gentner bei seinem Heimatverein VfB Stuttgart, von dem er nach der verlorenen Relegation gegen die Eisernen seinerzeit nach Köpenick kam, Leiter der Lizenzspielerabteilung. Dann steht einem Wiedersehen auf anderer Ebene nichts im Weg.

Der Weg von Robin Knoche

Subotic hingegen hat mit dem Fußball, zumindest dem auf ganz hohem Niveau, komplett abgeschlossen. Zwei Versuche noch gab es nach seiner Zeit in der Alten Försterei. Der erste endete in der Türkei bei Denizlispor nach fünf Spielen, der zweite in Österreich beim SCR Altach, bei dem inzwischen der 2014er-Weltmeister Miroslav Klose Trainer ist, nach zehn. Der 33-Jährige, der neben der deutschen auch die serbische und die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, engagiert sich seit Jahren in sozialen Dingen.

Bereits 2012 gründete er die Neven-Subotic-Stiftung, die in Äthiopien, Kenia und Tansania Sanitäranlagen und Brunnen baut. Vor wenigen Monaten wiederum erschien sein Buch „Alles geben. Warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt“, mit dem er es in die Top-Listen schaffte. Dabei ist Subotic ein Jahr jünger als Kruse …

Um den Kreis zu Kruse endgültig zu schließen – beim 1. FC Union spielt einer, der den Weg in die genau andere Richtung ging, von der Aller und vom Mittellandkanal an die Spree: Robin Knoche. Der Abwehrmann erweist sich als regelrechter Glücksfall für die Eisernen. Er ist immer da, allseits bereit, verpasst keine Gelegenheit, die Defensive zu stabilisieren, bei Standardsituationen nach vorne zu marschieren, vor allem die Lücken zu schließen und die Räume zu verengen.

Mit anderen Worten: Knoche, der in Kruses erster Phase in Wolfsburg, in der Saison 2015/16, mit ihm zusammenspielte, für den VfL in der Bundesliga 183 Spiele bestritt und bei den Grün-Weißen eigentlich eine Institution war, dort im Sommer 2020 aber aussortiert wurde, hat in Köpenick sein spätes Glück gefunden. Ein einziges Spiel hat der Organisator der Abwehr bislang nur verpasst, wegen einer Gelbsperre. Er ist, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, im Gegensatz zu Kruse morgen in der Alten Försterei gegen seinen einstigen Verein mit dabei.

Der 1. FC Union Berlin trifft am Sonntag, den 18. September, im Stadion an der Alten Försterei um 15.30 Uhr auf den VfL Wolfsburg.

