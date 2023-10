1. FC Union Berlin: Der Kantersieg wird für die Eisernen Ladys zur Gewohnheit

Die Frauen des 1. FC Union Berlin eilen in der Regionalliga Nordost von Sieg zu Sieg. Man könnte auch sagen: Sie lehren ihren Gegnerinnen auf dem Weg in die Zweite Bundesliga das Fürchten.



Am Sonntagnachmittag kam die Elf von Trainerin Ailien Poese jedenfalls zu einem 9:0-Erfolg beim 1. Frauenfußballverein Erfurt. Also zu einem weiteren Kantersieg, nachdem die Unionerinnen vor acht Tagen gegen Schlusslicht Berolina Mitte gar dreizehn Treffer bei null Gegentoren erzielt hatten.

Schon zur Pause stand es im Sportforum Johannesplatz nach Treffern von Sarah Abu Sabbah (7. und 27.), Dina Orschmann (21.) und Sophie Trojahn (32.) 4:0 für den FCU, bevor Dina Orschmann (48. und 77.), Nour Youssef (74.), Maria Cristina Lange (83.) und Abu Sabbah (85.) der Überlegenheit ihres Teams mit weiteren Treffern Ausdruck verliehen. Insbesondere die 25 Jahre alte Dina Orschmann war von den Erfurterinnen nie in den Griff zu bekommen. Die Angreiferin erspielte sich an diesem Nachmittag Chance um Chance, könnte Stand jetzt also nicht nur sieben, sondern wie Abu Sabbah auch neun Saisontore auf dem Konto haben.

Professionalisierung scheint sich auszuzahlen

Nach sieben Spieltagen haben die Eisernen Ladys, die in Erfurt verletzungsbedingt auf Luca Scheel, Elisa Schindler, Pauline Wimmer, Zita Rurack und Anna Weiß verzichten mussten, nun schon jeweils sechs Punkte Vorsprung auf den FC Viktoria Berlin und Hertha BSC – und das bei einem Torverhältnis von 39:1. Es scheint sich also auszuzahlen, dass man bei Union die Professionalisierung des Frauenfußballs vorantreibt, die Spielerinnen seit Beginn dieser Saison unter Profibedingungen trainieren.