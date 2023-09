1. FC Union Berlin: Die Eisernen Ladies siegen auch in Jena

Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben in der Regionalliga Nordost ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Eine Woche nach dem 1:0-Heimerfolg im Stadtderby gegen den hoch gehandelten FC Viktoria siegte die Elf von Trainerin Ailien Poese im Spitzenspiel beim FC Carl-Zeiss Jena II mit 3:0. Mit 15 Punkten aus fünf Spielen bleiben die Eisernen Ladies Tabellenführer, Viktoria folgt nach dem 12:0 gegen Dresden mit zwölf Punkten auf Platz drei.

Lange trifft doppelt

Auf dem Kunstrasenplatz des Uni-Sportzentrums in Jena brachte Union-Angreiferin Sarah Abu Sabbah ihr Team in der 12. Minute in Führung, Maria Cristina Lange war im zweiten Spielabschnitt nach ihrer Einwechslung (67. Minute für Zita Rurack) zweimal die umjubelte Torschützin, nämlich in der 74. und 89. Minute. Dabei mussten die Köpenickerinnen auf eine ihrer Besten verzichten, nämlich auf Mittelfeldspielerin Athanasia Moraitou, die in diesen Tagen mit der griechischen Nationalmannschaft in der Nations League gefordert ist.

Am sechsten Spieltag, der erst in vierzehn Tagen ausgetragen wird, treffen die Eisernen Ladies in einem weiteren Stadtderby auf die Auswahl von Berolina Mitte und sind dabei ganz klar in der Favoritenrolle.