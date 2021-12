Berlin - Das Jahr 2021, das für Freiburgs Innenverteidiger Dominique Heintz mit der Geburt seines ersten Kindes, Lilly, verheißungsvoll begonnen hatte, zeigte sich im sportlichen Bereich in der zweiten Hälfte höchst unerfreulich für den 181-fachen Bundesligaspieler. Heintz, bis dahin eine verlässliche Größe in der Hintermannschaft der Breisgauer, fand sich in der laufenden Spielzeit ins zweite Glied versetzt und ohne echte Perspektive auf Besserung.