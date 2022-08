Es war nur allzu verständlich, dass ein Großteil des Anhangs von Union Berlin sich am Sonntagnachmittag dazu entschied, den Oberkörper zu entblößen. In Block J der Mainzer Arena knallte die Sonne unerbittlich in jenen Tribünenbereich, der den Gästen zugedacht ist. Außer viel erröteter Haut haben die „Eisernen“ von ihrer Dienstreise zum FSV Mainz 05 auch noch einen Punkt mitgebracht: 0:0 endete eine umkämpfte, aber wenig ansehnliche Bundesliga-Partie am Europakreisel der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Die Nullnummer schmeichelte eher den Nullfünfern als den Köpenickern, die unter dem Strich das aktivere Team stellte. Die Gäste können mit dem Saisonstart von vier Punkten dennoch gut leben. Zumal die Mainzer vergangene Saison gerade über ihre Heimstärke gekommen sind und unter Bo Svensson regelmäßig den Topteams Punkte abgeknöpft haben.

Intensiver Abnutzungskampf bei mehr als 30 Grad

Union-Coach Urs Fischer hatte seine im Derby gegen Hertha (3:1) so überzeugende Startelf nur auf einer Position geändert: Niko Gießelmann rückte auf die linke Außenbahn, Julian Ryerson spielte dafür auf der rechten Seite, weshalb Kapitän Christopher Trimmel auf die Bank musste – für ihn trug Rani Khedira die Binde. Sein Bruder Sami Khedira – auf seiner letzten Station als aktiver Kicker beim Lokalrivale Hertha im Ball – saß übrigens als Experte beim Streamingdienst DAZN am Mikrofon.

Schnell war den 25.009 Augenzeugen auf den roten Schalensitzen klar, dass sich bei Temperaturen von mehr als 30 Grad ein intensiver Abnutzungskampf von nur begrenztem Unterhaltungswert entwickeln würde. Immer wieder kam der Spielfluss zum Erliegen, was nicht nur an einigen Nickligkeiten, sondern auch einer identischen taktischen Grundordnung der beiden Kontrahenten mit Dreierkette und verdichtetem Mittelfeld lag. So kam der eine wie der andere nicht in seine Umschaltaktionen. Beide Teams neutralisierten sich eine zähe Halbzeit lang fast mit Ansage. „Man hat gesehen, dass es kein gutes Spiel war. Beide Mannschaften haben es versucht, aber bei der Hitze war es schwer, die notwendige Intensität aufzubringen“, erläuterte dann auch Rani Khedira.

Einzige Ausnahme sollte anfangs ein langer Abschlag von Union-Torwart Frederik Rönnow sein, doch Sheraldo Becker schoss Rönnows Gegenüber Robin Zentner direkt in die Arme (11.). Auf der Gegenseite musste sich der dänische Torhüter bei einer als Flanke gedachtem Heber von Jae-sung Lee strecken (14.). Doch viel mehr war nicht. Auch nach der zwingend nötigen Trinkpause waren inspirierende Momente in dieser robusten Auseinandersetzung selten. Die Mainzer Offensivbemühungen versandeten vollständig, auch die Berliner Angriffsversuche blieben meist hängen.

Kopfballversuche von Gießelmann (28.) und Theoson-Jordan Siebatcheu (30.) waren allenfalls Halbchancen. Der Torschützenkönig der Schweizer Super League fand ansonsten nicht wirklich in sein zweites Bundesligaspiel, der 26-Jährige hatte allerdings gegen Mainzer Abwehrhünen wie Stefan Bell und Alexander Hack auch einen schweren Stand.

1. FC Union mit defensiver Disziplin

Es war der Fischer-Elf hoch anzurechnen, dass sie die in Heimspielen gerne wild stürmenden Rheinhessen meist weit vor dem eigenen Strafraum störte und lange kaum einmal in Bedrängnis kam. Defensive Disziplin bleibt ein hohes Gut bei Union Berlin, erst recht bei dem intensiven Programm in der Hinrunde. Zur zweiten Hälfte kamen die Teams unverändert – und sprengten glücklicherweise für eine Phase die taktischen Fesseln. Den ersten Warnschuss gab dabei der aufgerückte Gießelmann ab, dessen Fernschuss sich nur knapp über die Latte senkte (51.). Dann schaltete sich sein Pendant Ryerson von rechts mit einer fast identischen Aktion nach vorne ein – diesmal rauschte der Ball rechts am Pfosten vorbei (54.). Bald darauf musste der aufmerksame Rönnow zweimal binnen einer Minute klären: erst gegen Nationalspieler Anton Stach, dann gegen Karim Onisiwo (58.), der nach der Partie sagte: „Auf jeden Fall geht es in die Eistonne, auf die freue ich mich.“ Nach ihm probierte es Khedira aus der Distanz, verzog aber deutlich (59.).

Eine zweite Trinkpause sollte die Schlussphase einläuten, in der auch weitere Auswechslungen auf beiden Seiten – darunter mit Morten Thorsby die im Testspiel gegen Hannover 96 (1:1) erprobte norwegische Neuerwerbung von Union – nichts am Grundsatz änderten: Das absolute Risiko wollte keiner gehen. Die Gastgeber hatten noch durch das Solo von Marlon Mustapha (80.) eine gute Gelegenheit, doch verfehlte der eingewechselte Österreicher ebenso das Ziel wie ganz am Ende ein abgefälschter Schuss des ebenfalls eingewechselten Delano Burgzorg (90.). Die besten Noten auf Berliner Seite verdienten sich neben Torhüter Rönnow bezeichnenderweise die Innenverteidiger Paul Jaeckel und Diogo Leite, die in allen entscheidenden Duellen zur Stelle waren.