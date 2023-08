1. FC Union Berlin: Auch die Frauen starten mit einem zweiten Sieg in die Saison

Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben sich in der Auseinandersetzung mit dem Team des 1. FFC Fortuna Dresden keine Blöße gegeben. Im Gegenteil: Im ersten Heimspiel der noch jungen Saison 2023/24 feierten sie vor 500 Zuschauern einen 6:0-Sieg, der auf souveräne Art und Weise erzielt wurde. Trainerin Ailien Poese lobte: „Wir haben das Spiel über die komplette Spielzeit bestimmt. Wir haben den Ball laufen lassen, sicherlich auch die eine oder andere Torchance nicht genutzt, aber letztendlich sind wir natürlich absolut zufrieden.“

Angreiferin Sarah Abu Sabbah, die im Sommer vom Bundesliga-Absteiger SV Meppen nach Köpenick gekommen war, traf wie schon am ersten Spieltag beim 6:1 im Stadtduell bei Hertha BSC doppelt (17./40.). Außerdem trugen Athanasia Moraitou (22.), Nour Youssef (46.), Celine Frank (61.) und Zita Rurack (82.) mit ihren Toren zum Kantersieg bei. Moraitou, die einen Freistoß verwandelte, sagte: „Das Spiel war überragend. Wir haben die Sachen, die wir im Training besprochen haben, gut umgesetzt, was sich auch im Ergebnis widerspiegelt. Wir hatten gute Aktionen nach vorne, wir waren geduldig und das war heute besonders wichtig.“

Auch Viktoria Berlin siegt souverän

Die Eisernen Ladies konnten also ihre Tabellenführung in der Regionalliga Nordost verteidigen, wenngleich auch ihre ärgsten Widersacherinnen, die Frauen von Viktoria Berlin, am Sonntag zu einem eindrucksvollen Sieg kamen, nämlich zu einem 5:0 gegen Türkiyemspor. Beide Teams haben nach zwei Spieltagen noch eine reine Weste.