Union Berlin beweist gegen St. Pauli trotz Widrigkeiten Moral

Ja, Testspiele soll man nicht überbewerten. Trotzdem lässt sich nach dem 3:2-Sieg des 1. FC Union Berlin gegen den FC St. Pauli einiges über den Zustand des Teams sagen. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis: Es ist intakt.

Obwohl der Zweitligist, der Interimstrainer Fabian Hürzeler am heutigen Freitag offiziell zum Chefcoach beförderte, der mit Abstand stärkste Gegner der Vorbereitung war und die Eisernen so richtig forderte, kam der FCU nach einem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand zurück und zeigte den unbedingten Willen, die Partie zu drehen und für sich zu entscheiden.

Das gelang nach dem Achtfachwechsel in der 62. Minute völlig verdient, weil anschließend fast nur noch die Mannschaft von Urs Fischer spielte und das Geschehen in der letzten halben Stunde nahezu ausnahmslos in der Kiezkicker-Hälfte stattfand.

Allerdings soll hier nicht unterschlagen werden, dass die Hamburger im zweiten Abschnitt mit vielen jungen Akteuren wie Innenverteidiger Lennart Appe (18 Jahre), Sturmtalent Igor Matanovic (19) sowie Mittelfeldlenker Franz Roggow (20) und einigen aus der zweiten Garde wie Lars Ritzka oder Carlo Boukhalfa antraten. Elias Saad, der vom Nord-Regionalligist Eintracht Norderstedt geholt wurde, feierte gar sein Debüt.

Paul Jaeckel (2.v.l.) ist hier vor Kiezkicker-Neuzugang Elias Saad (l.) am Ball. IMAGO/Koch

1. FC Union Berlin hängt sich trotz müder Beine voll rein

Daher konnte man von Union schon erwarten, dass dieser Qualitätsunterschied und der frühere Einstieg in die Vorbereitung noch mal deutlich werden. Allerdings mussten sie dafür einige Widerstände und Widrigkeiten überwinden.

Das taten sie, was für die Moral der Mannschaft spricht. Selbst in Testspielen, mit müden Beinen und zweieinhalb intensiven Trainingswochen, zeigten sie sich engagiert. Das dürfte auch mit dem großen Konkurrenzkampf zusammenhängen, den offenbar alle Profis annehmen. So entschieden mit Tim Skarke und Kevin Behrens zwei Joker die enge Begegnung in der Schlussphase.

St. Pauli war da zwar unterlegen, steckte jedoch ebenfalls nie auf, was einen munteren Kick zur Folge hatte und den FCU dazu zwang, hohes Tempo zu gehen, soweit das nach den Einheiten möglich war.

Tim Skarke (r.) überwindet hier den Ex-Hertha-Keeper und St. Paulis Nummer zwei, Sascha Burchert, und schiebt zum 2:2 ein. IMAGO/Huebner

Drei Siege aus drei Testspielen belegen trotz einiger durchwachsener Phasen und durchaus berechtigter Verbesserungsansätze, dass Union die grundlegenden Tugenden beherrscht und sich aus dem breiten Kader mittlerweile eigentlich immer mindestens einer hervortun kann, der den Unterschied ausmacht. Bleibt das so, ist das für die restliche Saison ein sehr gutes Zeichen.