1. FC Union Berlin: Die sportliche Krise setzt sich in ersten Länderspielen fort

Drei Spiele, aber nur ein magerer Punkt: Die Ergebnis-Krise der Spieler des 1. FC Union Berlin hält auch in den Nationalmannschaften an. Während Sheraldo Becker mit Surinam in der Concacaf Nations League beim 1:1 gegen Haiti zumindest einen Zähler holen konnte, mussten Josip Juronavic und Jerome Roussillon wie schon zuletzt mit den Eisernen den Platz ohne Punktgewinn verlassen.

Jerome Roussillon trifft bei 1:2-Niederlage

Anders als derzeit bei den Köpenickern ist Roussillon für die Nationalmannschaft von Guadeloupe erste Wahl, stand insgesamt 86 Minuten auf dem Feld und konnte sogar einen Treffer erzielen. Sein 1:0-Führungstor nach einer knappen halben Stunde aber konnte das Team von St. Lucia in der Concacaf Nations League noch drehen. Cannigia Elva vom Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt erzielte noch vor der Pause den Ausgleich und bereitete ein paar Minuten nach dem Seitenwechsel den 2:1-Treffer von Jevick MacFarlane, der in der ersten jamaikanischen Liga spielt, vor. Nach drei Spieltagen für St. Lucia in der League B die Gruppe A mit neun Punkten an, Guadeloupe liegt drei Zähler dahinter. Bereits am Sonntag hat Jerome Roussillon mit seinem Team im Rückspiel die Chance auf eine Revanche.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die kompletten 90 Minuten durfte Sheraldo Becker spielen, blieb dabei aber ohne Treffer. Surinam liegt nach dem einen Punkt in der Gruppe B der League A auf dem vorletzten Platz, hofft aber am Montag im Duell mit dem Gruppenletzten Grenada auf den ersten Sieg.

Josip Juranovic sitzt für Kroatien nur auf der Bank

Einen Dämpfer im Kampf um die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr hat Josip Juranovic mit Kroatien hinnehmen müssen. Gegen die Türkei musste der Abwehrspieler der Unioner von der Bank mit ansehen, wie die Kroaten ihr Heimspiel mit 0:1 verloren. Den einzigen Treffer erzielte Yilmaz auf Vorlage des Dortmunders Salih Özcan. In der Gruppe drei verloren die Kroaten die Tabellenführung und liegen drei Punkte hinter den Türken, haben aber auch ein Spiel weniger absolviert. Bereits am Sonntag geht es für Juranovic mit Kroatien in Wales weiter.