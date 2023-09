1. FC Union Berlin: Die Youth League ist das Geschenk der Profis an die Talente

Der Rasen wird an diesem Vormittag im Stadion An der Alten Försterei gepflegt. Das bislang letzte Heimspiel des 1. FC Union Berlin liegt anderthalb Wochen zurück, bis zum kommenden Heimauftritt sind noch ein paar Tage hin – am 23. September wird es in Köpenick zum Duell mit der TSG Hoffenheim kommen. André Hofschneider kennt den Anblick der Heimspielstätte der Eisernen ganz genau, hier hat er als Spieler auf dem Rasen, als Trainer an der Seitenlinie gestanden und bei zahlreichen Spielen auf der Tribüne gesessen. Und hier wird er sich auch am 3. Oktober schon weit vor dem Anpfiff um 13 Uhr einfinden, um sich ein Bild davon zu machen, wie sich der eiserne Nachwuchs in der Youth League schlägt. Während es am Abend zum Duell der Union-Profis mit Sporting Braga kommt, werden die Union-Talente an diesem Tag auf die Junioren aus Portugal treffen.

Die Union-Junioren dürfen beim königlichen Nachwuchs antreten

Wie viele Union-Fans sich für das Heimspiel der Nachwuchsspieler interessieren werden, ist schwer einzuschätzen. Die Tatsache, dass es sich um einen Feiertag handelt, stimmt Hofschneider, Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) beim 1. FC Union Berlin, zuversichtlich. So mancher Union-Fan könnte die Partie als Appetizer für das abendliche Champions-League-Spiel im Olympiastadion sehen, wiederum andere, die dafür vielleicht keine Karte bekommen haben, sich zumindest diesen internationalen Happen nicht entgehen lassen. Dazwischen aber liegen noch ein paar andere Tage, weitere Spiele in der Junioren-Bundesliga und wahrscheinlich das Highlight schlechthin: der Vergleich mit dem königlichen Nachwuchs von Real Madrid am kommenden Mittwoch (14 Uhr) – die Gruppen der Champions League sind von den Vereinsnamen identisch mit denen der Youth League.

Deshalb sei das Interesse der U19 des 1. FC Union Berlin an der Auslosung der Champions League auch besonders groß gewesen. Ansonsten aber waren die Gedanken an die besonderen Auftritte in der Vorbereitung und den ersten Spielen eher unterschwelliger Natur gewesen. „Das Tagesgeschäft überlagert das Thema, aber ich kann natürlich nicht in die Köpfe der Spieler gucken“, sagt André Hofschneider. „Direkt vor dem Spiel kann ich mir schon vorstellen, dass eine Nervosität entsteht – da werden wir einwirken müssen, dass ein positiver und kein negativer Effekt entsteht und es alle genießen. Diese Spiele wurden uns durch die Profis geschenkt und die Gelegenheit ist für die meisten Spieler einmalig.“

Die Qualifikation für die Champions League und die damit einhergehende Teilnahme an der Youth League ist für den Nachwuchs der Eisernen nur eine Folge aus dem steilen und stetigen Aufstieg der Union-Profis vom Zweitligisten zu einem Champions-League-Teilnehmer. „Wir profitieren, weil sich Dinge leichter umsetzen lassen“, so Hofschneider. „Wir haben den Etat für den Nachwuchs anpassen können – da ist mehr möglich als vor sieben, acht Jahren. Das NLZ, das jetzt bald fertig wird, haben uns die Profis im Prinzip mitfinanziert. Es gibt auch einen Zulauf – Spieler wollen gerne zu uns kommen.“

NLZ-Cheftrainer André Hofschneider hat den Nachwuchs des 1. FC Union Berlin im Blick. Matthias Koch/Imago

Die positive Entwicklung des Gesamtvereins aber hat auch einen ganz anderen Effekt, wie die Nachwuchsspieler des 1. FC Union Berlin immer wieder auf dem Platz erleben. Mannschaften, die gegen die Eisernen spielen, seien besonders motiviert. „Gegen uns zu gewinnen, ist eine große Motivation. Man gönnt uns den Erfolg, aber im direkten Duell gegen uns legen sie im Nachwuchs spürbar eine Schippe drauf. Das ist Anerkennung und positiver Neid, den man sich erst mal verdienen muss“, sagt der NLZ-Cheftrainer.

Er weiß aber auch, dass der Prozess im Nachwuchs zeitlich versetzt zum Erfolg der Profis einsetzt. So werde es aus seiner Sicht erst in den kommenden Jahren so sein, „dass sich Idole und Vorbilder jetzt ein bisschen mehr an Union orientieren“. Denn bei den Profis, „gibt es im Moment in Berlin eine klare Nummer eins: rot ist schöner als blau – das war vorher schon so, aber jetzt wissen es auch alle“, sagt André Hofschneider mit einem Augenzwinkern. Wohlwissend, dass sich das im Nachwuchs noch etwas anders gestaltet, sich Hertha BSC aufgrund des zeitlichen Vorsprungs in der Infrastruktur in den vergangenen Jahren einen Vorsprung erarbeitet hat. „Alle neuen Maßnahmen machen ja einen Spieler nicht automatisch besser“, so der 53-Jährige. Aber: „Sie helfen, um bessere Spieler zu uns zu holen und dann besser mit ihnen zu arbeiten.“ Noch im vergangenen Jahr habe man teilweise mit bis zu 60 A- und B-Junioren auf einem Platz trainieren müssen. „Damit ist man nicht konkurrenzfähig. Aber wir verkürzen im Moment den Abstand, wir holen mit unserer eigenen Note auf“, sagt Hofschneider.

Die eigene Note, bei den Unionern haben sie es Icke-Mentalität genannt. Es geht dabei nicht um eine von oben nach unten durchdeklinierte Spielweise, sondern um Tugenden. Der 1. FC Union Berlin soll für einen gewissen Stolz, eine gewisse Ekligkeit und einen Wiedererkennungswert stehen – jeder Gegner soll wissen, dass es gegen die Eisernen nicht einfach, sondern eklig ist und weh tut. „Die Ausbildung im Nachwuchs ist zwar polyvalenter als im Männerbereich, es gibt aber eine Einigkeit über diese Grundtugenden, die sich durch den gesamten Verein ziehen“, so Hofschneider.

Die Ergebnisse dieser breit aufgestellten und qualitativ gestiegenen Gesamtausbildung sind nicht nur an den zwei Bundesliga-Kurzeinsätzen in dieser Saison und den mittlerweile neun Nachwuchs-Länderspielen von Aljoscha Kemlein zu sehen. Andere, im Union-Nachwuchs ausgebildete Spieler, sind mittlerweile Profis: Lennard Maloney spielt in Heidenheim in der Bundesliga, Tim Maciejewski hat in Klagenfurt 27 Erstligaspiele in Österreich gemacht, Fisnik Asllani spielt bei Austria Wien. „Das schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel“, sagt André Hofschneider. Aber es ist eben das Ziel dieser verstärkten Arbeit, dass künftig noch mehr Spieler den Sprung aus dem Nachwuchs zu den Profis schaffen. Wenngleich diese mit ihren Qualifikationen für die Conference, Europa und Champions League den Sprung noch größer gemacht haben.

Ein Duell auf Augenhöhe gegen einen internationalen Gegner - das ist unserem U21-Perspektivteam gegen AS Monaco gelungen. 🔥 Mehr dazu seht ihr im Videobeitrag von AFTV:#fcunion | #EisernerNachwuchs — Eiserner Nachwuchs (@fcu_nachwuchs) September 13, 2023

Durch diese Erfolge wurden auch die Ansprüche im Nachwuchs angehoben – „je höher die Profis spielen, desto höher werden die Ansprüche auch im Nachwuchs“, so Hofschneider. Jeder Spieler müsse bereit dafür sein, im neuen Jahr mehr zu tun, als im Vorjahr. Der Verein fordert und fördert das, indem er neue Herausforderungen schafft, die Nachwuchs-Bundesliga allein reiche nicht. Testspiele gegen AS Monaco dienen der Vorbereitung auf die Youth League, sind aber insbesondere Härtetests auf dem Weg zu den Profis. „Der Maßstab sind internationale Mannschaften – da sehen die Spieler, dass die Trauben etwas höher hängen.“ Zusätzliche Wettkämpfe, auch schon in unteren Jahrgängen, gesondertes Training oder die Gelegenheit mit den Profis ins Trainingslager zu fahren, sind Anreize und Herausforderungen zugleich.

Eine Leihe ist für junge Spieler nicht immer der goldene Weg

In manchen Fällen kann auch ein Leihgeschäft der entscheidende Entwicklungsschritt sein. Ein Wundermittel aber ist dieses Modell nicht. Mathis Bruns, der sich in der abgelaufenen Rückrunde in Italien bei US Lecce nicht durchsetzen konnte, ist ein Beispiel, dass eine Leihe nicht immer automatisch einen positiven Ausgang nimmt. „Es gibt keinen roten Teppich. Der Spieler muss sich auch bei einem anderen Verein erst durchsetzen – eine Leihe ist deshalb nur ein halber Schritt. Es kann manchmal der Zwischenschritt sein, weil der Anspruch hier vielleicht nach ganz oben auf einmal zu hoch ist. Da ist nicht jeder Typ für gemacht“, sagt André Hofschneider. „Es gibt den Weg zum Erfolg, aber nicht nur den einen. Ich glaube, dass wir in den vergangenen Jahren richtige Schritte gemacht haben, auch wenn man sie jetzt noch nicht so sieht.“

Auch deshalb werden die eisernen Nachwuchsspieler in der Youth League eine Außenseiterrolle einnehmen, insbesondere im Duell mit Real Madrid. „Wir versuchen, die Spieler an solche Spiele zu gewöhnen“, so Hofschneider. „Wir beurteilen Spieler nicht nur im Jetzt, sondern schauen auch auf die Perspektive. Manche Spieler passen sich dem Niveau der Spiele an – manche bringen bei besonderen Spielen besondere Leistungen. Da kann man die Grenze verschieben und sie zum neuen Maßstab machen.“ Und damit dafür sorgen, dass der eine oder andere Spieler künftig nicht nur punktuell im Stadion An der Alten Försterei mit dem Nachwuchs in der Youth League aufläuft.­­