1. FC Union Berlin feuert Jugendtrainer nach schweren Vorwürfen

Der 1. FC Union Berlin hat sich von seinem Jugendtrainer Nils H. getrennt. Der 26-Jährige sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, die ihn letztlich den Trainerposten in der U10-Nachwuchsmannschaft der Eisernen gekostet haben: Nils H. soll demnach das „Schutzbefohlenen-Verhältnis verletzt haben“, heißt es. Dabei handele es sich um unangemessene private Kontakte zwischen Trainer und Spielern. In einem an die Eltern der jungen Spieler gerichteten Schreiben teilte der Leiter der Sportförderung des Vereins mit, dass der Fall bei der zuständigen Stelle der Berliner Polizei aktenkundig gemacht wurde.

Mitte Februar ging bei den Kinderschutzbeauftragten von Union eine Meldung ein, in der ein Fehlverhalten von Nils H. angezeigt wurde. Die Meldung kam jedoch aus einer anderen Stadt, wo der Trainer auch tätig war. Der 1. FC Union Berlin hat den Beschuldigten mit den Vorwürfen konfrontiert, die er dem Verein gegenüber bestätigt haben soll. „Für uns war dieser Zustand nicht haltbar“, steht im Elternbrief, der dieser Zeitung vorliegt. Weiter heißt es: „Wir haben uns umgehend von ihm getrennt.“ Es wurde „zeitnah“ eine Elternversammlung der U10 einberufen, um über den Vorfall zu berichten.

Kürzlich erhielt der Kinderschutzbeauftragte der Unioner eine weitere Meldung, die ebenfalls aus einer anderen Stadt einging. Der Vater eines anderen Kindes habe dort deutlich schwere Vorwürfe gegen Nils H. erhoben. Dem 1. FC Union Berlin zufolge würde aktuell das zuständige Landeskriminalamt in diesem Fall ermitteln. Außerdem beinhaltete die Meldung, dass Nils H. nach seiner Entlassung in Köpenick wieder als Trainer in einer U-Mannschaft eines anderen Vereins in einer anderen Stadt tätig geworden sei. Der Vorstand des Vereins wurde von den Eisernen über den Stand der Lage informiert. Der 26-Jährige sei nun auch dort nicht mehr als Trainer tätig.



Der Pressesprecher des 1. FC Union Berlin, Christian Arbeit, erklärte, dass die Vorwürfe keinen Bezug zu Spielern aus Köpenick haben.