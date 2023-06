Auf Rat von Union-Kumpel Kevin Behrens: Tim Maciejewski wechselt in die Provinz

Tim Maciejewski, von 2017 bis 2023 ein Spieler des 1. FC Union Berlin, hat einen neuen Verein gefunden. Der 22-Jährige wechselt zum Zweitligaabsteiger SV Sandhausen, und das auf Rat von Union-Angreifer Kevin Behrens, der vor seiner Zeit bei den Eisernen selbst drei Jahre lang für Sandhausen auf Torejagd gegangen ist.

Maciejewski sah sich aufgrund einer gewissen Perspektivlosigkeit zum Abschied von der Alten Försterei gezwungen. In der abgelaufenen Saison war er ohne Einsatz geblieben. Dass er was kann, hatte er indes im Rahmen eines Leihgeschäfts von Februar 2021 bis Sommer 2022 bei SK Austria Klagenfurt unter Beweis gestellt. In 30 Partien kam er in dieser Zeit zum Einsatz, war maßgeblich daran beteiligt, dass den Klagenfurtern die Rückkehr in die erste österreichische Liga gelang. In der Bundesliga hatte er im Trikot des 1. FC Union Berlin in der Saison 2020/21 beim 5:0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld in der Bundesliga debütiert.

Lob vom Sportdirektor

Dazu passen auch die Worte von SV-Sportdirektor Matthias Imhof: „Ich kenne Tim noch gut aus meiner Zeit bei Austria Klagenfurt, wo er in der zweiten Hälfte der Saison 2020/21 vom 1. FC Union Berlin ausgeliehen war. Er besitzt ein großes Potenzial und hat in der vergangenen Saison, gerade körperlich, einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung gemacht.“

Maciejewski wiederum gab Folgendes zum Besten: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SVS liefen sehr positiv und haben mich von einem Wechsel an den Hardtwald überzeugt. Ich möchte mich in Sandhausen weiterentwickeln, viele Spiele machen und dem Verein bei der Rückkehr in die Zweite Bundesliga helfen.“ Schließlich bestätigte er, dass er die Entscheidung auch in Rücksprache mit Behrens getroffen hat: „Ich habe mich außerdem mit Kevin ausgetauscht, der mir von seiner Zeit aus Sandhausen nur Positives berichten konnte“.